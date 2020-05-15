Koronavirüs nedeniyle çocuğunu göremeyen boşanmış ebeveynlere hukukçulardan öneriler

AA

Kovid-19 salgını sürecinde 20 yaş altındakilere uygulanan sokağa çıkma yasağı, boşanmış çiftlerin çocuklarıyla iletişim kurmasında problem yarattı.

AA muhabirine açıklama yapan avukat Rezan Epözdemir, pandemi süreci nedeniyle velayeti diğer ebeveynde olan anne babaların çocuklarıyla görüşemediğini belirterek, "lehine şahsi münasebet kararı"nın normalde de haftada 1 veya 2 gün verildiğini söyledi.

Çocuğuyla görüşemeyen ebeveynin pandemi süreci bittikten sonra görüş günlerindeki hakkını toplu olarak kullanamayacağına işaret eden Epözdemir, "Salgın bittikten sonra kişi, 'Ben toplamda 16 gün çocuğumu göremedim, 16 gün çocuk bende kalacak.' diyemez. Bunun için velayet kararı veren mahkemeye veya devam eden davanın görüldüğü mahkemeye başvurup buradan bir karar alması gerekir." dedi.

Epözdemir, velayet hakkı diğer tarafta olan anne veya baba bu süreçte mağdur olsa da salgından sonra kaçırılan süre için çocuğun diğer ebeveynine verilmesinin onun üstün yararına ve menfaatlerine aykırı olabilececeğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çocuğun okulu veya diğer eğitimleri, velayet hakkı sahibi olan kişide devam eden yükümlülükleri ve sorumlulukları olabilir. Bu yönüyle çocuğu da mağdur edebilir. 'Lehine şahsi münasebet' tesis edilen tarafın menfaati ile çocuğun menfaati arasındaki dengeyi iyi gözetmek lazım. Burada yapılması gereken şu; anne veya baba mahkemeye başvurup, 'Ben pandemi süreci nedeniyle şu kadar süre çocuğumu göremedim, ek karar oluşturun çocuğum 1 hafta bende kalsın.' diyebilir. Mahkemece, temel olarak çocuğun eğitimini engellemiyorsa ek karar oluşturulup icraya konulma suretiyle infaz edilebilir, böylece çocuk diğer ebeveynde bir süre kalabilir."

- "Ebeveynler çatışmadan uzaklaşmalı"

Avukat Selin Nakıpoğlu da boşanmanın ardından çocuğuyla belirli günlerde kişisel ilişki kurulmasına karar verilen bireylerin 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bunu yapamadığını ifade ederek, kişinin çocuğunu göremediği günleri salgının bitmesinden sonra toplu olarak kullanamayacağını söyledi.

Koronavirüs tedbirlerinin velayet hakkına sahip olmayan anne ya da babanın müşterek çocukla görüşmesinde başka yöntemlere başvurulmasına neden olduğunu belirten Nakıpoğlu, şöyle devam etti:

"Bazı şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması var. 20 yaş grubuna da yasak getirildi. Bu nedenle çocukla kişisel ilişki günlerinde görüşen anne veya babanın, salgın nedeniyle görüş günlerinde çocuğu teslim alması imkansız hale geldi. Bu aşamada anne ve babanın çocuk odaklı olup, çatışmacı değil uzlaşmacı tavır takınması gerektir. Görüntülü konuşma olanaklarından faydalanarak çocukla görüşülebilir. Olmadığı durumlarda hakim anne veya babanın istemi üzerine veya re'sen gerekli önlemleri çocuklar adına alma yetkisine sahiptir. Mahkeme tarafından uygun görüldüğü takdirde talep üzerine pandemi nedeniyle çocukla velayet hakkına sahip olmayan taraf arasında internet, GSM, WhatsApp, FaceTime, Skype gibi iletişim araçlarıyla görüntülü veya sesli olarak görüşmesi konusunda ara karar verilebilecektir."

- "Çocuğu göstermemek velayet hakkını kötüye kullanma anlamına gelir"

Nakıpoğlu, velayet hakkı bulunan kişinin, salgın bahanesiyle çocuğunu diğer ebeveyne göstermemesinin de yanlış olduğunu dile getirerek, bunun velayet hakkını kötüye kullanma anlamına geldiğini, diğer ebeveynle görüşmenin engellenmesi ve ilişki kurulmasına izin verilmemesinin velayet kararının yeniden değerlendirilmesine yol açacağını söyledi.

Boşanmış bazı kişilerin bu süreçte çocuklarını görebilmek için çözümler ürettiğini belirten Nakıpoğlu, "Örneğin çocuğun velayeti annede, baba bu süreçte çocuğunu ya da çocuk babasını görmek istiyor. Ebeveynler ve çocukları telefonla veya internet ortamında her ne kadar iletişim kursa da yaşı küçük olan çocuklarda bazen problem olabiliyor. Bu durumda anne evden ayrılabiliyor, yerine bir süre baba çocukla kalıyor. Yaşanan süreç yetişkinler gibi çocukları da olumsuz etkiliyor. Çocuklarımızın ruhsal açıdan zedelenmemesi için çatışmacılıktan uzaklaşıp uzlaşmacı ve çocuk odaklı olarak bu süreci atlatmaya odaklanmalıyız." şeklinde konuştu.

Selin Nakıpoğlu, ayrıca bu süreçte nafaka ödenmemesi durumlarında artışlarda yaşandığını belirterek, çocuğuyla birlikte kalan kadınların zor duruma düştüğünü vurguladı.