Koronavirüs nedeniyle göremediği atı

AA

Küçük yaşlarda ailesine ait atla biniciliğe başlayan Ali Bulat, koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla 21 Mart'ta 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle atı Bulut'tan ayrı kaldı.

Atını çok özleyen Bulat, hayvanını görmek ve onunla hasret gidermek isteğini belirten dilekçeyle Ünye Kaymakamlığına başvurdu.

Bulat'ın talebinin kabul edilmesi üzerine Kaymakamlık tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki iki polis memuru görevlendirildi.

Görevli polisler, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinden aldıkları 76 yaşındaki Bulat'ı, atının bulunduğu Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'ne götürdü.

Yaklaşık 40 gündür göremediği atına sarılarak hasret gideren Bulat, Bulut'un tımarıyla da ilgilendi ve atına binerek, tesislerde gezdi.

Aynı zamanda rahvan at yarışçısı da olan Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atına kavuşup onunla hasret giderdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, kendisine bu imkanı tanıyan yetkililere teşekkür etti.

Adeta atların içerisinde büyüdüğünü ve gününün neredeyse tamamını atlarla geçirdiğini anlatan Bulat, atından ayrı kaldığı zaman huzursuz olduğunu kaydetti.

21 Mart'tan bu yana koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamadığını, bu süreçte en çok atı Bulut'u özlediğini ifade eden Bulat, "Kaymakamlığımızdan Allah razı olsun. Beni Bulut'uma kavuşturdular. Bulut'uma kavuşunca dünyalar adeta benim oldu. Sayın Kaymakamım Ümit Hüseyin Güney sanki bana Ünye'yi bağışlamış oldu. Kendisine şükranlarımı iletiyorum. Allah herkesi en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun." diye konuştu.

Daha önce günlerinin neredeyse tamamını atının yanında geçirdiğini anlatan Bulat, "Askerlikten sonra ilk defa atımla bu kadar ayrı kaldım. Atım da beni çok özlemiş. İnşallah en kısa sürede yine her gün birlikte olacağız." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memurları ise güzel bir talebin karşılanmasına vesile oldukları için mutluluk duyduklarını belirtti.