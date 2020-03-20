Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden masal okuyor

AA

Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki eğitimci, yazar ve masal anlatıcısı Nurten Ceceli Alkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan torunlarına internet üzerinden masal anlatmaya başladı.

Çocukları ve torunlarıyla beraber yaşarken öğrendiklerini ve geliştirdiği becerilerini başka insanlarla paylaşmak amacı ile "Torun Tombalak" isimli sosyal medya hesabı açan Alkan, İstanbul'da ve Almanya'da yaşayan torunları için başlattığı masal anlatıcılığını herkese açık hale getiriyor.

Alkan, internet üzerinden çocuklara masal anlatma hikayesini, tüm dünyada zorunlu evde yaşama sürecinin devam ettiği bu günlerde, AA muhabirine telekonferans yöntemiyle anlattı.

Yaklaşık 5 yıldır masal anlatıcılığı yaptığını söyleyen Nurten Ceceli Alkan, masal yolculuğu başlayınca torunlarıyla keyifli bir iletişim köprüsü kurduklarını ifade etti.

Alkan, 3 gün önce Almanya ile uçuşlar kapanınca o gecenin kendisi için bitmez bir hal aldığını belirterek, "Ayrı şehirler hatta ülkelerde yaşayan 5 tane yavrum, 7 tane de torunum var. Evet normalde de gurbetteler ama seyahat problemim olmadığı için tek telefonda ilk uçakla onların yanına gidebileceğimi biliyor olmanın verdiği güven hissi gurbeti yakın, ulaşılabilir yapmıştı. İki çocuğum da İstanbul'da ama şu an her yer çok uzak ve ulaşılmaz oldu" diye konuştu.

"BİRBİRİMİZE DOKUNMADAN DA BERABER OLABİLİRİZ"

Bu durumun torunlarına olumsuz yansımaması için bir şeyler yapmak için harekete geçtiğini aktaran Alkan, torunlarına internet üzerinden masal anlatma fikrinin oluşumunu şöyle açıkladı:

"Online eğitim zaten mesleğim icabı kullandığım bir yöntemdi. Aklıma bütün torunlarımla neden internet üzerinden bir şeyler yapmayalım, bir arada olmayalım fikri geldi. Ben masal anlatabilirim onlar da masalın arkasından evde başka etkinlikler yapabilir diye düşünce birden güneş gibi aydınlandı. 'Tamam, uzakları yakın edebiliriz, birbirimize dokunmadan da beraber olabiliriz.' dedim. Sonra da anneleriyle planladık."

"KENDİMİ EKRAN BAŞINDA BULDUM"

Alkan, yaklaşık 14 yıldır verdiği seminerlerde çocukların ekranlardan uzak tutulması üzerine tavsiyelerde bulunduğuna dikkati çekerek, "İronik bir durum ortaya çıktı. Yıllardır çocukları televizyon, tablet ve telefondan -3T- ne kadar uzaklaştırabiliriz derken kendimi ekran başında torunlarımla beraber olmak için annelerinden izin alırken buldum" dedi.

Kendisinin torunlarının enerjisine ihtiyacı olduğu kadar torunlarının da kendilerini güvende hissetmeye ihtiyaçları olduğunu belirten Alkan, "Yani gülen, şakalaşan masallar anlatan bir büyükle beraber olmak diğer kardeşleri, kuzenleriyle irtibat halinde olmak, hepsinin sağ salim, iyi olduğunu görmek. Beraber kendi günlük rutinlerini paylaşmaları onları rahatlatmış olmalı." ifadelerini kullandı.

Yazar Alkan, kendi torunlarıyla bunu yaptıktan sonra Türkiye'de ve dünyadaki çocuklar için de benzer bir şeyi yapabileceği fikrine kapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun en kolay ve basit yolunun Instagram hesabımdan canlı yayınla masal anlatmak olduğuna karar verdim. Bir mesajla bunu duyurdum ve tahminimin çok ötesinde teveccüh oldu annelerden. Tabii ilginç bir durum, karşınızda kimse olmadan masal anlatmak. Ama ben biliyorum ki binlerce insan orada ve benimle birlikte gülüyor, şarkı söylüyor ya da eğleniyor."

"MASAL ANLATMA GELENEĞİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Bu işe kalkışırken iki niyeti olduğunu ifade eden Ceceli Alkan, birinci sebebi şöyle açıkladı:

"Birincisi başka anneanneler ya da babaanneler örnek alsınlar ve torunlarıyla internet üzerinden bir araya gelsinler. Burada hal hatır sormanın ötesinde onlarla bir şeyler üretmeleri, etkinlik gerçekleştirmeleri faydalı olacaktır. Bu etkinlikler yemek tarifi veya çeşitli oyunlar gibi geniş hayal gücüyle çeşitlendirilebilir. Masal saatini internet üzerinden duyururken de yazdım, 'Aileler eskiden soba etrafında toplanır, nineler, dedeler yavrulara masallar, hikayeler anlatırmış bugün de ekran başında bunu yapmak zorundayız.' Bedenlerimizi korumak için evlerimizdeyiz ama ruhumuzu beslemediğimiz, enerjimizi yüksek tutmadığımız takdirde sağlığımıza da olumsuz etki edebilir."

Nurten Ceceli Alkan, insanlardan çok güzel geri dönüşler aldığını, masalları dinleyen çocuklarının videolarını çekip kendisine gönderen annelerin olduğunu dile getirdi.

"ADİLE NAŞİT'TEN İLHAM ALDIM"

TRT'nin siyah beyaz yayın yaptığı yıllarda yayınlanan Adile Naşit'in "Uykudan Önce" programından ilham aldığını dile getiren Alkan, "Onun belli bir saati vardı ve o çıktığında çoluk çocuk ekran başına geçer o masalları dinlerdik. İkinci niyetim de Adile Naşit'in televizyonda yaptığı gibi her gün internet üzerinden masal anlatmak. Bu zorunlu ev süreci devam ettiği sürece her gün 17.30'da masal saatine devam edeceğim" şeklinde konuştu.