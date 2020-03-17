Koronavirüs 'Neo'yu da vurdu!



Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' (tüm kıtalarda görülen salgın hastalık) ilan edilen koronavirüs salgını yüz milyonlarca insanı evlerine hapsederken sinema sektöründe de film çekimlerini durdurdu.

Yeni Batman filmi The Batman'den Fantastik Canavarlar'a, Kral Richard'dan Elvis Presley4nin hayat hikayesini anlatan Gold Coast'a kadar birçok büyük bütçeli yapımın setleri durduruldu.

Çekimleri ertelenen son film merakla beklenen Matrix 4 oldu. Başrollerini Keanu Reeves ve Carrie Ann-Moss'un paylaştığı filmin Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak olan çekimleri salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yapımcılar oyuncular ve set çalışanları arasında koronavirüse yakalanan kimse olmadığını tedbir amaçlı bu kararın alındığını açıkladı.