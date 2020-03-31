HABERTURK.COM / İHA

Belarus'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Koronavirüs pandemisinde bilanço artıyor. Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko, ülkede virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Ülkede tespit edilen koronavirüs vaka sayısı ise 152'ye yükseldi.

Öte yandan Lukaşenko, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına ilişkin herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" sözlerini kullanmıştı.

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HERKESİ ÇALIŞMAYA DAVET ETMİŞTİ

Rusya'nın komşusu ve tarımla kendi geçimini sağlayan bir ülke olan Belarus'ta koronavirüs salgını başladıktan sonra herhangi bir önlem alınmamıştı. Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, insanları evde kalmaya teşvik etmek yerine herkesi çalışmaya davet etmişti.

Lukashenko "Şimdi tam da çalışma zamanı. Tarlalar ve traktörler herkesi iyileştirir" diyerek halkını üretime yapmaya teşvik etmişti.

Aynı zamanda ülkede futbol organizasyonlarının da devam etmesi üzerine Futbol Federansyonu Başkanı Vladimir Bazanov "Neden maçlara devam etmeyelim ki, ülkede olağanüstü hal mi ilan edildi?" demişti.