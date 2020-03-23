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Koronavirüs önlemleri kapsamında banka çalışma saatleri nasıl olacak? İşte TBB tavsiye kararı

Koronavirüsün yayılması ile birlikte bankalar kendi çaplarında tedbir alırken, Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. Peki tavsiye kararına göre bankaların çalışma saatleri nasıl olacak? Koronavirüs önlemleri kapsamında bankalar saat kaçta açılacak kaçta kapanacak?

koronavirüs önlemlerinda banka çalışma saatleri

Koronavirüsün yayılması ile birlikte bankalar kendi çaplarında tedbir alırken, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BANKA MESAİ SAATLERİ

TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi. Tavsiye niteliğinde olan karar bankalar için kesin bağlayıcılık taşımıyor. 

Vatandaşlar, müşterisi olduğu bankalara ulaşarak, şubelerin çalışma saatlerini öğrenebilirler.

Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir, bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınabilecektir, yüksek riskli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.

Müşterilerimizin bankaların açıklamalarını takip etmeleri, işlemlerinde dijital kanalları kullanmaları salgınla mücadeleye çok önemli destek olacaktır."

 

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