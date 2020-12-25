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Kraliçe, televizyonlardan yayınlanan geleneksel Noel günü mesajında bugünleri aileleri ve yakınlarından ayrı geçirenlere "Yalnız değilsiniz" mesajını verdi.

İkinci Elizabeth "Hüznün gölgesi düşen bu Noel'i birçok kişinin, aslında beklentileri olan kucaklaşmak ve el ele tutuşmak yerine, kaybettiklerinin yasıyla ya da önlemler yüzünden sevdilerinden ayrı geçirdiğini" söyleyerek "Eğer siz de bu insanlardan biriyseniz, yalnız değilsiniz ve sizleri düşündüğümü ve sizler için dua ettiğimi bilmenizi isterim" dedi.

94 yaşındaki Kraliçe İkinci Elizabeth bu dönemde yaşanan fedakarlıklar, yardım ve dayanışma ruhundan övgüyle bahsetti ve "İlginçtir ki insanların birbirinden ayrı kalmasına sebep olan bu yıl, birçok bakımdan bizi birbirimize yakınlaştırdı" diye konuştu.

Kraliçe "Tanımadığımız insanların sevecenliği bize ilham veriyor ve en karanlık gecenin bile, yeni bir sabahın umudunu taşıdığını bilmek bizi rahatlatıyor" dedi.

Kraliyet ailesi Noel haftasında normal olarak Sandringham'daki konutlarında bir araya geliyordu, fakat bu yıl Noel dönemi için ülke çapında ilan edilen koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle birbirlerini ziyaret etmiyor ve görüşmüyorlar.

YAKLAŞIK 40 YIL SONRA BİR İLK

94 yaşındaki Kraliçe ve 99 yaşındaki eşi Prens Philip, Noel'i bu yıl 1980'lerden bu yana ilk kez bütün ailenin bir araya geldiği Sandringham'da değil Windsor Kalesi'nde baş başa geçiriyor, kalede çok az sayıda personel bulunuyor.

KORONAVİRÜS KRALİYET AİLESİNE DE DEĞDİ

Kraliyet ailesinin diğer üyeleri de bu tatil haftasını evlerinde geçiriyor.

72 yaşındaki veliaht Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla Gloucestershire'da ve Prens'in tahtın iki numaralı varisi büyük oğlu Cambridge Dükü William ile eşi Kate da Norfolk'daki evlerinde olacaklar.

Kraliçe Mart ayından bu yana 7 aydır kraliyet binaları dışında bir tören ya da etkinliğe katılmadan çok sınırlı bir sosyal çevrede yaşamını sürdürüyor.

Buna karşılık Kraliçe geçtiğimiz aylarda bir dizi sosyal mesafeli etkinliğe katıldı.

Bu dönem içinde oğlu Galler Prensi Charles koronavirüse yakalandı ancak hastalığı hafif geçirdi.

Saray kaynakları Cambridge Dükü William'ın da nisan ayında koronavirüs pozitif çıktığını söylüyor ama bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Buna karşılık Kraliçe geçtiğimiz aylarda bir dizi sosyal mesafeli etkinliğe katıldı.

BİR İLK DAHA: BİR YILDA ÜÇÜNCÜ ULUSA SESLENİŞ

Kraliçe bugünkü Noel konuşmasıyla birlikte bu yıl üçüncü konuşmasını yapmış oldu ki; bu sıra dışı bir durum.

Nisan ayında yaptığı konuşmada Kraliçe, koronavirüsün birinci dalgası en yüksek seyrindeyken halka evde kalmaları çağrısı yapmıştı.

Kraliçe konuşmasında, İkinci Dünya Savaşı sırasında ulusal bir sembol haline gelen "We will meet again" (Yeniden Buluşacağız) şarkısına atıfla "Dostlarımızla yeniden buluşacağız, ailemizle yine bir araya geleceğiz, yine görüşeceğiz" demişti.

Bundan bir ay sonra İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu müjdeleyen Zafer Günü'nün (V day) 75. yıldönümünü kutlayan ikinci konuşmasını yaptı.

Geçen yılki konuşmasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılış sürecinin başlamasına ağırlık veren Kraliçe, bu yılki Noel hitabında ağırlıkla koronavirüs salgınına değindi.