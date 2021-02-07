Koronavirüs - Oxford aşısı, Güney Afrika varyantına karşı 'sınırlı' koruma sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Koronavirüs - Oxford aşısı, Güney Afrika varyantına karşı 'sınırlı' koruma sağlıyor

İlaç devi AstraZeneca, ilk araştırmalara göre şirketin Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği aşının Güney Afrika varyantının sebep olduğu, orta şiddette geçirilen Covid-19'a karşı kısıtlı koruma sağladığını açıkladı.

Koronavirüs - Oxford aşısı, Güney Afrika varyantına karşı 'sınırlı' koruma sağlıyor
BBC TÜRKÇE
- PA Media

İlaç devi AstraZeneca, ilk araştırmalara göre şirketin Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği aşının Güney Afrika varyantının sebep olduğu, orta şiddette geçirilen Covid-19'a karşı kısıtlı koruma sağladığını açıkladı.

Şirket ayrıca, aşının daha bulaşıcı olan bu varyantın ortaya çıkarttığı ağır hastalığa karşı koruyup korumadığının da tam anlamıyla belirlenemediğini bildirdi.

2000'den fazla kişinin katıldığı çalışma henüz hakem onayından geçmedi.

İngiltere'de şu ana dek 100'den fazla Güney Afrika varyantı tespit edildi.

İlk olarak Financial Times'ın haber yaptığı çalışmaya göre, AstraZeneca aşısı, varyantın yol açtığı hafif ve orta şiddetteki Covid-19'a karşı kısıtlı koruma sağlıyor.

Şirketin Sözcüsü, aşının Güney Afrika varyantından kaynaklanan ağır hastalığı önleyip önleyemediğinin tam olarak belirlenemediğini, çünkü çalışmaya katılanların büyük ölçüde genç, sağlıklı yetişinkinler olduklarını belirtti.

Ancak şirket, aşının ağır vakaları önleyeceğine inandıklarını, çünkü diğer koronovirüs aşıları gibi antikor üretilmesini sağladığını bkaydetti.

Sözcü, şirketin Oxfor Üniversitesi'yle birlikte aşıyı Güney Afrika varyantına karşı uyarlama çalışmalarına başladığını ve mutasyona uğramış virüslere karşı uyarlanmış aşının gerekirse sonbahar aylarında yapılmaya başlanabileceğini vurguladı.

Southampton Üniversitesi'nden Dr. Micheal Head Oxford-AstraZeneca aşısının orta şiddette hastalığa karşı daha az etkili olmasına karşın, ağır hastalıkları önlemesinin "hala çok iyi bir sonuç olduğunu" ifade etti.

Head BBC'ye yaptığı açıklanada "Çalışmanın sonuçlarından çok kaygı duymamız gerektiğini düşünmüyorum ama çalışmanın tamamını ve etkilerinin neler olduğunu görmemiz lazım" dedi.

AstraZenaca, Cumartesi günü de aşının İngiltere varyantına karşı iyi bir koruma sağladığını belirtmişti.

Pfizer-BioNTech ve Moderna ilk sonuçlara göre aşılarının yeni varyantlara karşı koruma sağladığını açıklamıştı.

Uzmanlar, gerektiği takdirde aşıların yeni varyantlara karşı haftalar ya da aylar içinde uyarlanabileceğini söylüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünyayı koronavirüse karşı uyarmaya çalışan Çinli Doktor Li Wenliang'ın ölüm yıldönümü
BBCDünyayı koronavirüse karşı uyarmaya çalışan Çinli ...
Fransa: 3 yaşındaki çocuğu döverek öldürdüklerini ağızlarından kaçıran çifte hapis cezası
BBCFransa: 3 yaşındaki çocuğu döverek öldürdüklerini ...
Belçikalı 'uyuşturucu turistleri' seyahat kısıtlamalarını belediye otobüsü ile aşıyor
BBCBelçikalı 'uyuşturucu turistleri' seyahat ...
Myanmar'da darbe karşıtı eylemler sürerken, internet kapatıldı
BBCMyanmar'da darbe karşıtı eylemler sürerken, internet ...
Trump Senato'da ifade vermeyi reddetti: Azil yargılması nasıl yapılacak?
BBCTrump Senato'da ifade vermeyi reddetti: Azil ...
Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti
BBCNeşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher ...
Libya'da geçiş yönetimi belirlendi: Başkanlık Konseyi'nde kimler var?
BBCLibya'da geçiş yönetimi belirlendi: Başkanlık ...
Navalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktorun aniden öldüğü açıklandı
BBCNavalni'ye ilk müdahaleyi yapan doktorun aniden ...
Danimarka dünyanın ilk enerji adasını inşa edecek
BBCDanimarka dünyanın ilk enerji adasını inşa edecek
Covid: İngiltere'de otellerde karantina uygulaması 15 Şubat'ta başlayacak, 'Kırmızı liste'de hangi ülkeler var?
BBCİngiltere'nin 'Kırmızı listesinde' hangi ülkeler var?