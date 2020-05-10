Koronavirüs: Salgın öncesi Pasifik Okyanusu'na açılan denizci, kısıtlamalar yüzünden üç ay tek başına denizde kaldı

Pasifik Okyanusu'nda teknesiyle üç yıl dolaşma hayaliyle yola koyulan tecrübeli bir denizci, bölgedeki ülkelerin koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatması üzerine üç ay tek başına denizde kaldı.

Dünyanın birçok ülkesinde insanlar panikleyip yiyecek stoklarken, 59 yaşındaki deneyimli denizci Wong ise Pasifik adaları arasında dolaşıyor, demir atacak bir yer arıyor, bu esnada yiyeceği ve yakıtı giderek azalıyordu.

Wong, 2 Şubat günü ülkesi Singapur'dan yelken açmıştı.

Yıllardır titizlikle planladığı bu macera için ne kadar yakıta ihtiyacı olacağından gideceği yerlerin o dönemdeki hava durumuna kadar her şeyi hesaplamıştı.

Yatı ile çıkacağı yaklaşık dört aylık yolculuğa Singapur'dan başlayıp Polinezya'ya doğru açılacaktı. Oraya vardığında tüm zamanını bölgeyi ve denizi keşfetmeye harcayacaktı.

Ama en iyi planların bile özellikle küresel bir salgın karşısında ters gidebileceğini öğrenmesi uzun sürmeyecekti.

Kötüye gidiş

Yolculuğunun ilk ayağı için Wong'a iki arkadaşı eşlik etmişti.

Şubat sonuna doğru, planlandığı gibi Endonezya'ya vardılar. Sonra Wong, yakıt ve yiyecek stoklamak için tek başına Papua Yeni Gine'ye doğru yol aldı.

Ancak birkaç gün içinde otomatik pilotu bozuldu.

''Hâlâ Endonezya sularındaydım, bu yüzden demir atıp, dinlenip bozulan teknemi tamir etmek istedim. Ama oradan kovuldum, kısıtlamaların çoktan başladığını söylediler. Ben de 'o halde devam ederim' diye düşündüm.''

Bozuk bir otomatik pilot tüm yolculukta yatı kendisinin kullanması anlamına geliyordu. Gece alarmını her saat başı çalması için ayarlayıp, kalktığında nerede olduğunu kontrol edebilirdi.

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Ancak şansı düzelmedi. Papua Yeni Gine'ye yaklaşırken, uydu telefonuyla iletişim kurduğu ailesinden, oranın da sınırlarını kapattığını öğrendi.

Bunun üzerine Wong küçük bir adada durmaya karar verdi.

''Küçük bir adaydı, 20 - 30 aile yaşıyordu. Telefon, televizyon, hiçbir şey yoktu.

''Kısıtlamaları duymuş olsalar da beni kovdular. Başka adalara yanaştım ama onlar da kovdu.

''O zaman Güney Pasifik adalarının kapatıldığı haberini aldım, ama çoktan yolu yarılamıştım, geri dönemezdim. Tuvalu'ya doğru devam etme kararı aldım.''

Yolculuğun bu ayağı 13 gün sürecekti.

Tuvalu'ya ulaştığında 21 Nisan'dı. Teknede haftalar geçirmişti, malzemeleri hızla tükenmekteydi.

''Eğer virüs olmasaydı, ilk planıma göre her ülkede biraz durup yakıt ve yiyecek alacaktım.''

''Bu zamana kadar tüm sebzeler bozulmuştu, ama güverte buzdolabında sakladığım patates ve et vardı hâlâ.''

Deniz yetkilileri onu bulduğunda Tuvalu'dan 2 saat uzaklıktaydı, onlar da kendisine aynı şekilde oradan ayrılmasını söylediler.

"Onlara yalvardım, 'Lütfen, daha fazla yakıtım ve yemeğim yok. Karaya demirleyip adım atmayacağım, sadece sularınızda kalmama izin verin' dedim. Fakat hayır dediler.

"Gidecek hiçbir yerim yok dedim, onlar da okyanusa dönmemi söylediler. 'En azından biraz yemek ve yakıt almama izin verin' dedim."

Wong, bir aylık yemek ve 1000 litrelik yakıt karşılığında onlara 1400 dolar ödemiş.

Siparişlerini taşıyan tekne vardığında, sosyal mesafe kuralından ötürü Wong'a yanaşamamışlar.

"Küçük lastik botumu çıkardım, onlara doğru ittim. Malzemeleri oraya koydular, ben de geri çektim. İleri geri çekerek çok zaman harcadık."

Böylece Wong oradan ayrılıp Fiji'ye doğru yol almış. Bu zaman boyunca Singapur'daki ailesi Singapur Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçip ona Fiji'de kıyıya yanaşması için güvenli bir yer ayarlamaya çalışmış.

Tek yapabileceği bekleyip, her şeyin düzelmesini umut etmekti. Seçenekleri azalıyordu. Sonra teknesi bir mercana çarpınca durumu daha da kötüleşti.

''Pervanem Nisan'da bir ara bozuldu. O gün sert rüzgârlar esemeye başlamıştı."

Sonradan öğrendi ki; Pasifik adalarını mahvedip onlarca insanı öldüren Harold Kasırgası'ndan yalnızca 926 kilometre uzaktaydı.

"Çok uzaktaydım ama yine de hissettim. Rüzgâr teknemi savurdu ve bir şeye çarptım. Bu da pervanemi bozdu.''

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'Yolculuğuma devam edeceğim'

Ama neyse ki kısa süre sonra Fiji hükümetinin kendisini kabul ettiğini öğrendi.

"Fiji bana izin verince çok mutlu olup rahatlamıştım. Fiji hükümetine ve bunu ayarladığı için Singapur Dışişleri Bakanlığı'na çok minnettardım."

Onu kıyıya çekmek için bir donanma teknesi yollandı ve denizde geçirdiği üç ayın ardından sonunda 29 Nisan'da Fiji'ye demir attı.

Fiji Donanması'ndan Komutan Tim Natuva'nın BBC'ye söylediğine göre "Wong, yatı zarar gördükten sonra yorgun düşmüş durumdaydı, yiyecekleri yetersizdi."

Komutan Natuva kurtarma çalışmasının Singapur ve Fiji'den gümrük, göç, donanma ve sağlık gibi çeşitli bakanlıkların ortak çalışmasını gerektirdiğini söyledi.

Yaklaşık 880 bin nüfuslu Fiji'de şu ana kadar teyit edilmiş 18 koronavirüs vakası var. Fiji, Güney Pasifik'te virüs bildiren birkaç ülkeden biri.

Natuva, kurtarma operasyonunun oldukça basit olduğunu; ancak virüs kısıtlamalarından ötürü gerekli bazı ayarlamalara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sonunda operasyon başarıyla sonuçlandı, Wong kıyıya yanaştı. Hemen test yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Test sonucu negatif çıktı.

Her ülkeden reddedilmesinin kendisinde nasıl bir duygu yarattığı sorulduğunda, iyimser konuştu:

"Bu ülkeler mecbur oldukları şeyi yaptılar. Beni içeri alsalardı ve birisi virüsü benden kapsaydı olayı vatandaşlarına nasıl açıklayabilirlerdi?

"Beni şaşırtan şey ise televizyonu, interneti olmayan o küçük adaların bile virüsün etkisini böyle kuvvetli hissetmeleri oldu. Onlara cidden üzüldüm.''

Wong hastaneden taburcu edildi ancak yatını tamir edip, yolculuğunu sürdürebilmek için Fiji'de kalmaya devam ediyor.

"Umuyorum bu salgını hepimiz atlatırız. Bu olaylar bittikten sonra da yolculuğuma kaldığım yerden devam edeceğim" diyor.