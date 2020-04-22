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Koronavirüs: Salgın sonrası dönemde şehirlerde 'bisiklet devrimi' çağrısı

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesi planları, şehirlerde gündelik hayatın önemli parçalarından olan ulaşım unsurunun da yeniden düzenlenmesini beraberinde getiriyor.

Koronavirüs: Salgın sonrası dönemde şehirlerde 'bisiklet devrimi' çağrısı
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesi planları, şehirlerde gündelik hayatın önemli parçalarından olan ulaşım unsurunun da yeniden düzenlenmesini beraberinde getiriyor.

4 Mayıs'tan itibaren tedbirleri kademeli olarak hafifletmeyi planlayan İtalya'da özellikle büyük şehirlerde bir "bisiklet devriminden" söz edilmeye başladı.

İtalya'da 10 Mart'tan beri ülke çapında temel ihtiyaç hizmeti verenler dışındaki işletmelerin kapatılması ve seyahat kısıtlamaları gibi tedbirler uygulanıyor. 4 Mayıs'tan itibarense "ikinci aşamaya" geçilmesi ve bazı işletmelerin yeniden açılması, hareket özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların kısmen hafifletilmesi bekleniyor.

Ancak hareketliliğin artmasıyla toplu taşıma araçları ve yollarda kalabalıkların oluşmasından, sosyal mesafe ilkesinin uygulanamaması halinde salgının boyutlarının yeniden büyümesinden endişe ediliyor. İnsanların toplu taşıma yerine özel otomobil kullanmayı tercih etmesi halinde de hem trafik sıkışıklığı hem de çevre kirliliği sorunlarının artmasından korkuluyor.

Bu sebeplerle hükümet ve belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan, hem salgının yayılmasına yol açmayacak hem de sürdürülebilir ulaşım çözümleri önerileri geliyor. Bu önerilerin başında da bisiklet gibi bireysel ve temiz ulaşım araçlarının teşvik edilmesi geliyor.

Milano'da 35 km ek bisiklet yolu

İtalyan hükümeti halen, ikinci aşamada ulaşımın nasıl yönetileceği üzerinde çalışıyor. Ulaştırma Bakanlığı, bisiklet ya da elektrikli bireysel araçların teşvik edilmesini de değerlendiriyor.

İtalya'nın en kalabalık kentlerinden Milano'da belediye, bisiklet kullanımını artırma amaçlı bir plan hazırladı. Milano Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Marco Granelli, toplu taşıma araçlarında kalabalıkların oluşmasını ya da trafiğe çıkan bireysel araç sayısının yüksek olmasını engellemek için bisiklet, elektrikli scooter gibi iki tekerlekli ve paylaşımlı araçlara ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

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- EPA

Granelli, belediyenin bu amaçla, halen yaklaşık 200 km bisiklet yolu bulunan kentte 35 km'lik yeni bisiklet yolları yapmayı planladığını açıkladı.

Başkent Roma'nın Belediye Başkanı Virginia Raggi de, iş hayatına dönüş aşamasında "kentlerin otomobiller tarafından işgal edilmesini önlemek için bisiklet ve elektrikli scooter ile ulaşıma öncelik verilmesi" gibi seçenekler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bisiklet, yayalar ve paylaşım

Bisikletlerin yalnızca, tedbirlerin kısmen hafifletildiği ancak virüsün hala tehdit oluşturduğu "ikinci aşama" olarak adlandırılan bu dönemde değil, gelecekte de şehirlerin sokaklarında başrolü ele geçirmesi çağrıları da geliyor. İtalyan basınında bir "bisiklet devriminden" söz ediliyor.

İtalyan Çevre ve Bisiklet Federasyonu'nun da aralarında yer aldığı birçok dernek, kuruluş ya da vatandaş, imza kampanyaları ve çağrılarla şehirlerde bisiklet ve yayalara daha fazla alan ayrılmasını istiyor.

İtalya genelinde 140 derneğin çatı kuruluşu olan İtalyan Çevre ve Bisiklet Federasyonu bu amaçla, koronavirüs krizi sonrasında "şehirleri değiştirmek için" bir dizi öneride bulundu. Federasyonun önerileri arasında, belediyelerin vatandaşlara elektrikli ya da paylaşımlı bisiklet kullanmaları için ekonomik teşvik sağlaması, yaya ve bisiklet yollarının artırılması gibi maddeler yer alıyor.

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'ta yayımlanan bir makalede de bu değişim fikrine destek verilerek, "Bisiklet hem insanlar arasında mesafeyi sağlayabilecek hem de hava kirliliğini azaltmaya katkıda bulunabilecek en iyi ulaşım aracı" denildi. Gazete, "Bugün bisiklet her zamankinden daha önemli bir rol oynayabilir. Koronavirüs krizi sonrası dönem, bisikletin günlük ulaşım aracı olarak kullanımında gerçek bir devrimin dönüm noktası teşkil edebilir" diye yazdı.

- BBC
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