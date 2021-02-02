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Koronavirüs salgını futbolda ara transferi de vurdu

Dünya ekonomisini büyük ölçüde sarsan ve futbolu da derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını, ara transfer döneminde Avrupa'nın beş büyük liginde kulüplerin yaklaşık 3'te 1 oranında daha az harcamasına neden oldu.

Koronavirüs salgını futbolda ara transferi de vurdu
AA

Pandemi nedeniyle dünyanın en çok kazanan 20 futbol takımının 2 milyar Avro gelir kaybına uğradığı tahmin edilirken, ekonomik darboğazdan geçen futbol kulüpleri son yıllara oranla bu ara transferde daha temkinli davrandı.

Transfermarkt'ın verilerine göre, İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Fransa (Ligue 1) ve Bundesliga'nın da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde yer alan takımlar geçen sezon ara transfer döneminde 930 milyon Avro harcadı.

Aynı liglerde bu ara transfer döneminde ise takımların kasasından 262 milyon Avro çıktı.

- En çok West Ham United harcadı

Ara transferde 3 futbolcuyu kadrosuna katan, 7 ismi de başka takımlara gönderen Premier Lig ekibi West Ham United, 26,4 milyon Avroyla en çok harcayan takımlar listesinin başında yer aldı.

Brentford'dan kiralık olarak takımda forma giyen 25 yaşındaki Cezayirli futbolcu Said Benrahma'nın bonservisi için 23,1 milyon Avro ödeyen Londra temsilcisi, Manchester United'dan Jesse Lingard'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Geçen yıl aynı dönemde Bundesliga ekibi Hertha Berlin, 78 milyon Avro transfer harcamasıyla listenin başında yer alıyordu.

Avrupa'nın 5 büyük liginde ara transferde en fazla para harcayan 5 kulüp şöyle:

KulüpÜlkeHarcama miktarı (avro)
1West Ham Unitedİngiltere26,4 milyon
2Manchester Unitedİngiltere21 milyon
3LeipzigAlmanya20 milyon
MonacoFransa20 milyon
5Juventusİtalya18 milyon

- Manchester United yine harcamaktan kaçınmadı

Geçen sezon kış döneminin en flaş transferine 55 milyon Avro bonservisle orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'i renklerine bağlayarak imza atan Manchester United, bu ara transferi de hareketli geçirdi.

Alex Ferguson'un emekli olmasının ardından ilk kez şampiyonluk için yarışan takımlar arasına katılan Manchester ekibi, 21 milyon Avro bonservis bedeliyle Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Amad Diallo'yu Atalanta'dan renklerine bağladı.

2020-21 kış transfer döneminin en pahalı 5 transferi şunlar:

FutbolcuEski takımıYeni takımıBonservis bedeli (avro)
1Said BenrahmaBrentfordWest Ham United23,1 milyon
2Amad DialloAtalantaManchester United21 milyon
3Dominik SzoboszlaiSalzburgLeipzig20 milyon
Krepin DiattaClub BruggeMonaco20 milyon
5Nicolo RovellaGenoaJuventus18 milyon

- İngiltere Premier Lig yine zirvede

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, kış transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2020-21 sezonunda da korudu.

Ocak ayı boyunca 85,56 milyon avroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (77,68 milyon avro) ve Bundesliga (48,40) izledi.

2020-21 kış transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı:

LigÜlkeHarcama miktarı (avro)
1Premier Ligİngiltere85,56 milyon
2Serie Aİtalya77,68 milyon
3BundesligaAlmanya48,40 milyon
4Portekiz Premier LİgPortekiz31 milyon
5Ligue 1Fransa29 milyon
6Hollanda Birinci LigiHollanda24,5 milyon
7Süper LigTürkiye23,83 milyon
8La Ligaİspanya21,25 milyon
9Belçika Birinci LigiBelçika18,75 milyon
10BundesligaAvusturya8,24 milyon

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