Koronavirüs salgını İngiltere basınında:

Haftasonu boyunca yapılan tüm sosyal mesafeyi koruma uyarılarına rağmen İngiltere genelindeki parklara çok sayıda kişi gitti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın halka "sosyal mesafeyi koruyun yoksa çok yakında daha katı yasaklar gündeme gelecek" açıklamaları, İngiltere'deki tüm gazetelerin manşetlerine taşınmış durumda.

Gazetelerde İngiltere'deki koronavirüs salgınının ölü sayısının 5 bini aştığı İtalya'nın sadece 14 gün gerisinde olduğu ifade ediliyor ve yapılan tüm 'evde kalın' uyarılarına rağmen halkın parkları, sahilleri doldurduğu vurgulanıyor.

Guardian gazetesi "İngiltere, İtalya benzeri karantina koşullarında yaşamaya başlayabilir" başlığıyla verdiği haberinde, "Haftasonu boyunca parklardan, plajlardan ve pazarlardan gelen ftoğraf ve görüntüler yetkilileri alarma geçirdi. Bugüne kadar halka çelişkili mesajlar vermekle eleştirilen Başbakan Johnson ise şu ana kadarki en net mesajını iletti: 'Sosyal mesafenin korunması uyarılarına uyulmazsa 24 saat içerisinde katı yasaklar yürürlüğe girebilir'"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazar günü düzenlediği basın toplantısında ilave tedbirler konusunu gelecek 24 saat içinde ciddi biçimde düşüneceğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 281'e yükseldiği İngiltere'de, okulların yanı sıra restoran, kafe ve publar da kapatılmış durumda. Ancak haftasonu boyunca havanın da güzel olmasıyla birlikte çok sayıda kişi parklara ve deniz kenarlarına akın etti.

Galler'de bulunan Snowdonia Ulusal Parkı'nın Pazar günü tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığı açıklandı.

Boris Johnson dün düzenlediği basın toplantısında, "Eğer parklar ve çocuk oyun alanlarında iki metre kuralına uyma sorumluluğuna riayet edilmezse yeni tedbirlere bakmamız gerekecek. Önümüzdeki 24 saat içerisinde bu konuyu çok ciddi biçimde düşüneceğim" dedi.

Daily Telegraph gazetesi küresel sağlık güvenliği editörü Paul Nuki'nin yazısında "İtalya'nın sadece 14 gün gerisindeyiz: Ne zaman gözümüzü açacağız?" deniyor.

Nuki yazısında, "Belki de biz İngilizler katlanarak artan koronavirüs vakalarını kavrayamıyoruz. Ya da belki karantinaya yaşamak falan istemiyoruz. Ne olursa olsun geriye dönüp baktığımızda geçen haftasonu için sorumsuz bir toplumun fırtınaya yakalanmadan önce oynadığı son kumar diyebiliriz" diyor.

Nuki'nin yazıaında yoğun bakım sağlıkçılarının çağrılarna da yer veriliyor ve Londra dışlarındaki hastanelerde yoğun bakım ünitesi kapasitelerinin şimdiden dolmaya başladığı vurgulanıyor.

Yazıda, "Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü'nün yönetmeliği, yoğun bakım ünitelerinin dolması durumunda kime yardım edileceğinin bir 'algoritma' ile tespit edilmesini öngörüyor. İtalya, İngiltere'ye kıyasla kişi başına iki kat daha fazla yoğun bakım yatağının düştüğü bir ülke. Buna rağmen İtalya'da doktorlar kimin tedavi edilip kimin edilmeyeceği konusunda çok acı kararlar vermek zorunda kaldı" deniyor.

Times gazetesinde de Başbakan Johnson'ın 'Birbirinizden en az iki metre uzak durun yoksa daha katı tedbirler gündeme gelecek" sözleri manşette yer alıyor.

Financial Times gazetesinde de halkın çağrılara kulak vermemesi durumunda diğer Avrupa ülkeleride görülen katı tedbirlere benzer önlemlerin çok yakında devreye girebileceği ifade ediliyor.