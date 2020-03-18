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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemlerini alırken sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi için de yeni tedbirleri hayata geçiriyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gönderilen yazıda alınacak önlemler sıralandı.

ACİL OLMAYAN AİLE HEKİMİNE

Acil olmayan durumlarda aile hekimlerinden hizmet alınmasının teşvik edilecek. Acil olmayan ameliyatlarla diş tedavilerinin uygun bir tarihe ertelenecek.

YOĞUN BAKIMLAR HAZIR OLMALI

Kronik hastalığı nedeniyle takip edilen hastaların takip aralıklarının hekimlerin oluru ile geniş tutulmasının istendiği yazıda yoğun bakım ünitelerinin kullanımına ilişkin uyarılar da yer aldı. Yatarak tedavinin gerekli olmadığı durumlarda taburcu edilmesi istendi.

REÇETE YAZILMADAN ALINACAKLAR

Sağlık turizmi kapsamında ülkemize hasta getirilmesi ertelenecek. Kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçlar, tıbbi malzemeler ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşlarına gitmeden ve reçete yazılmadan eczanelerden ve medikallerden temin edilebilecek.

RAPORLARI MAYIS SONUNA KADAR

Rapor süresinin bittiği süreli engelli raporu bulunan hastaların mevcut raporları Mayıs 2020 sonuna kadar geçerli sayılacak, rapor yenilemek amacıyla hastanelere müracaat etmemeleri sağlanacak.

TÜM HEKİMLER DESTEK VERECEK

Salgın süresince tüm hekimler, diğer sağlık çalışanlarının ve diğer kurum çalışanlarının branşı ve çalıştığı birim fark etmeksizin, ilgili hastaların görüldüğü birimlere gerekli desteği sağlayacak.