Üçüncü dalgayı yaşayan Avrupa'da son durum! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere'de koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere'de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 56 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 126 bin 670'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede son 24 saat içinde 4 bin 40 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 341 bin 736'ya yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 30 milyon 680 bin 948 doz Covid-19 aşısı uygulandığı, 3 milyon 838 bin 10 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

NÜFUSUN YARISINDA ANTİKOR MEVCUT

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık genelindeki nüfusun yarısının aşı veya enfeksiyon yoluyla Covid-19'a karşı antikora sahip olduğu belirtildi. ONS tarafından yapılan araştırmada, Birleşik Krallık nüfusundaki antikorların çoğunun aşı yoluyla mevcut olduğu da kaydedildi.

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 362 CAN KAYBI

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 362 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 9 bin 94 artışla 4 milyon 554 bin 683'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 362 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 94 bin 983'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 974'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 322 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1058 artışla 290 bin 810'a ulaştı.

Yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış devam ederken Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 8,2'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 7 milyon 985 bin 888'e çıktı, bunlardan 2 milyon 727 bin 817'sine ikinci doz aşı uygulandı.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 301 bin 451 koronavirüs testi yapıldığı ve 16 bin 17 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 561 bin 12’ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 529 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 108 bin 879’a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 687 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 562 bin 832’ye olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 5 kişi azalarak 3 bin 716’ya geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 9 milyon 759 bin 119 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 68 bin 346 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

İSPANYA'DA BİR GÜNDE 106 CAN KAYBI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 994 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından toplam can kaybı, dünden bugüne 106 artışla 75 bin 305'e, vaka sayısı 3 milyon 275 bin 819'a çıktı.

Son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 994 yeni vaka tespit edildi.

25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Diğer yandan Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yeni yasa gereği, açık alanda spor yapanlar dışında, 6 yaşın üstündeki herkese sosyal mesafe şartı aranmadan, açık veya kapalı her türlü kamusal alanda maske takma zorunluluğu getirildi.

İspanya'da bu zamana kadar açık alanlarda, 1,5 metrelik sosyal mesafenin gerekmediği yerlerde maske takma zorunluluğu bulunmuyordu.