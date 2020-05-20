Koronavirüs salgınının sessiz tanıkları

AA

Her gün binlerce kişiyi ağırlarken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında sessizliğe bürünen İstanbul'un simgeleri, bir yandan insan hayatını tehdit eden krizin "sessiz tanıkları" arasında yer alırken, diğer taraftan hareketli günlerine kavuşmayı bekliyor.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen Kovid-19 salgını, insan hayatını ve alışkanlıklarını etkilediği gibi her gün binlerce kişinin ayak bastığı alanları yalnızlaştırdı. Krizin Türkiye'deki merkez üssü İstanbul'un tarihi ve turistik mekanları ile ülke ticaretinin kalbi sayılan merkezler, geçmiş dönemlerin aksine yoğun günlerinden uzak görüntü çiziyor.

Her biri yapılış tarihi, görkemi, mimari özellikleri ve hikayesiyle bulundukları bölgenin ve şehrin simgesi haline gelen asırlık eserler, bu zamana kadar şahitlik ettikleri birçok gelişmeye koronavirüs pandemisi ile bir yenisini ekledi.

Mega kentin ziyaretçi akınına uğrayan mekanları, çağrılar ve tedbirler kapsamında misafirlere kapattıkları kapılarına kilit vururken, ticaret merkezleri fiziki hizmetlerine ara vererek kepenklerini indirdi. Bu süreçte iş yerlerini kapatan bazı firmalar e-ticaret yöntemiyle faaliyetlerini sürdürürken, birçok müze ile tarihi ve turistik binalar web siteleri aracılığıyla misafirlerine 360 derece panoromik sanal tur imkanı sunuyor.

Dünyanın tarih ve kültür başkenti konumundaki İstanbul'da vatandaşlar, internet ortamında dolaşma olağanı sağlayan uygulamalar aracılığıyla mekanların detaylı görsellerine de ulaşabiliyorlar.

Aralarında İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya'nın da bulunduğu; Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Ortaköy Camisi, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı gibi tarihi mekanların yanı sıra Kapalıçarşı ve Tahtakale gibi ticaret merkezleri ile kentin tanınmış meydanları (Taksim, Sultanahmet, Eminönü, Bakırköy, Kadıköy, Ortaköy, Beşiktaş vb) "tek tık" ile gezilebiliyor. Kadıköy'ün simgesi, çoğu ziyaretçinin fotoğraf çektirmeden dönmediği Kadıköy Boğa Heykeli de yine online tur ile görülebilen yerler arasında yer alıyor.

Kimi Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kimi sınırlarında bulunduğu ilçe belediyelerinin sorumluluğundaki, şehrin ihtişamına ve silüetine bir mühür gibi iz bırakan bu eserler, bir yandan bina tadilatı veya sağlık konusundaki tedbirlerle de salgın sonrası yeni döneme hazırlanıyor. İnsan sirkülasyonunun fazla olduğu nadide mekanların en azından bir süre birtakım kurallarla kapılarını konuklarına açması bekleniyor.

Kent ve ülke turizmine doğrudan katkı sağlayan "koronavirüs krizinin sessiz şahitleri", sağlıklı günlerde hizmet vermek için gün sayıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler dışında çevresinde az sayıda insan görülen mekanlar, görkemine yaraşır göz dolduran tabloya kavuşmayı heyecanla bekliyor.

Asırlık heybetli simgelerin yakınında bu zamana kadar ekmek parası kazanan esnaf, yerli-yabancı turiste hasret kaldıkları bu dönemde kazançlarının ciddi oranda düştüğünü vurguladı. Esnaf, meydanların, çarşı-pazarların hareketli olduğu günleri özlemle beklediklerini kaydetti.