Koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmak için hangi önlemler alınıyor?

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EPA Tokyo Uluslararası Havaalanı

Ölümcül koranavirüs Çin'de yayılırken, birçok ülke salgını kontrol altına almak ve tehlikeli bölgelerdeki vatandaşlarını tahliye etmek için zamana karşı yarışıyor.

Virüsün görüldüğü ilk yer olan Çin'in Vuhan kentindeki yüzlerde yabancının tahliye edilmesi için planlar hazırlanıyor. Bazı ülkeler ise vatandaşlarını Vuhan'dan tahliye etmeye başlamış durumda.

Başkenti Vuhan olan Çin'in Hubei vilayetinde 50 milyondan fazla kişi yaşıyor. Eyalet halkı adeta tecrit edilmiş durumda.

Ülkelerine geri dönmeye çalışan yabancılar, kapsamlı testlerden geçiriliyor, hatta bazen karantina altına alınıyor.

Koranavirüs sonucu Perşembe günü itibarıyla çoğu Çin'in Hubei vilayetinde yaşayan 170 kişi öldü.

7700'den fazla kişide görülen virüsün ülke çapında yayıldığı doğrulandı.

Çinli yetkililerin tahminine göre, salgın sonucu bu yıl ülkenin milli geliri yüzde bir azalabilir.

Salgının yarattığı tehdit nedeniyle, Çin Futbol Federasyonu ülkedeki tüm müsabakaları erteledi.

Vuhan'da rekor bir süre içinde iki yeni hastane inşa ediliyor. Kente sağlık hizmetleri için yüzlerce asker gönderildi.

Ancak salgın Çin dışında da yayıldı. Diğer ülkelerde tespit edilen vakaların sayısı 100'ü aştı. Şu ana kadar koronavirusün Çin dışında da ölüme yol açtığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Uluslararası toplumun önünde bir zorlu bir ikilem var: Ülkeler, ölümcül virüsün yayılmasını önlerken, Hubei'deki vatandaşlarını nasıl kurtaracak?

Bazı ülkelerin koronavirus salgınının yayılmasını durdurmak için aldıkları önlemleri derledik?

Avustralya

Avustralya, Çin'den dönen 600 vatandaşını iki hafta boyunca ana karadan yaklaşık 2000 kilometre uzaklıktaki Christmas Adası'nda karantinaya almayı planladığını açıkladı. Bu, koronavirüsün ortaya çıkması sonrası gündeme gelen en sert önlemlerden biri.

Getty Images Christmas Island (Avustralya)

Avustralya'nın 2003'ten beri sığınmacıları alıkoyduğu başlıca yerler arasında Christmas Adası da var.

Birleşmiş Milletler de Avustralya'yı sığımacılara yönelik tavrı nedeniyle eleştirmişti.

Olimpiyat elemeleri için Avustralya'ya giden Çin Kadın Milli Futbol Takımı da Brisbane kentindeki bir otelde karantinada tutuluyor.

Yetkililer, kararın tedbir amaçlı alındığını ve hiçbir oyuncuda virüs belirtisine rastlanmadığını açıkladı.

Güney Kore

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı, Seul yönetiminin Perşembe günü vatandaşlarından 300'ünü tahliye etmek için Vuhan'a bir charter uçak yollayacağını bildirdi.

700 Güney Korelinin virüsten etkilenen bölgelerden çıkarılmasına yönelik planlar ise ertelendi.

Güney Kore, tahliye işleminin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için "Çin hükümetine danıştığını" açıkladı.

Getty Images Incheon Uluslararası Havaalanı (Güney Kore)

Tahliye edilen Güney Koreliler ülkelerinin orta kesiminde iki tesiste tutulacak ve tecrit edilecek.

Ancak bu tesislerin bulunduğu bölgelerde yaşayanlar tepkili.

Tepkilerini ise yetkililere tepki göstererek ve oturma eylemleri düzenleyerek gösterdiler.

Japonya

Japonya hükümeti Perşembe günü virüsün görüldüğü vatandaşlarının tahliyesine başladığını açıkladı.

İlk olarak uçakla ülkelerine getirilen üç kişiden ikisinin hayati tehlikeleri yok.

EPA Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havaalanı'ndan ayrılan bir otobüs

Japonya şu ana kadar iki ayrı uçuşla 400'den fazla vatandaşını ülkeye getirdi.

Vuhan'daki diğer Japon vatandaşları da üçüncü bir ülkelerine götürülecek.

Japonya, insanlara virüs şüphesiyle testler yapılmasının ve karantinaya alma uygulamasının yasalarına aykırı olduğunu açıkladı, halka "kendilerini karantinaya almaları" çağrısı yaptı.

İlk tahliye uçağındaki yolculardan ikisi de kendilerine test yapılmasını kabul etmemişti.

Singapur

Straits Times gazetesinin haberine göre Singapur, koronavirüsün yayılmasını önlemek için "kapsamlı önlemler" alacak. Bu önlemler öncelikle son dönemde Çin'in Hubei eyaletini ziyaret etmiş 2000'e yakın kişiye yönelik olacak.

Bu kişilerden "yüksek riskli" görülenler, karantina altına alınacak.

Yakın zamanda Çin'e giden hiçkimsenin Singapur'a girmesine ya da Singapur üzerinden transit geçiş yapmasına izin verilmeyecek.

Singapur'da virüsü kontrol altına almak için oluşturulan kriz masasının başkanı Lawrence Wong, "Sıradan bir dönemden geçmiyoruz. Çok değişken ve hızla gelişen bir durumla yüz yüzeyiz" dedi.

EPA Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Incheon Uluslararası Havaalanı

İngiltere

200 kişiye yakın İngiliz vatandaşı Perşembe günü Vuıhan'dan uçakla ülkelerine geri dönmeyi bekliyor.

Bu kişilerin ülkelerine dönmelerinin gecikmesinin nedeni ise Çinli yetkililerin uçağa kalkış izni vermemesi.

Uçakla İngiltere'ye gelecek yolcuların iki hafta karantina altında tutulacak.

Bu kişilerin bir askeri üsste tutulmaları muhtemel.

Fransa

Vuhan'daki Fransa vatandaşlarını tahliye edecek ilk uçak Çarşamba akşamı Paris'ten Çin'e gitti.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, uçağın virüsün görülmediği 200 kişiyi taşıyacağını ve bu kişilerin Cuma günü ülkelerine dönmesinin beklendiğini açıkladı.

Ancak bu kişiler de iki hafta boyunca karantina altında tutulacak.

Buzyn, Fransa'da beş kişide koronavirüs görüldüğünü doğruladı.

Hindistan

Hindistan hükümeti, 250'den fazla vatandaşını Mumbai'den kalkacak Boeing 747 tipi bir uçakla Vuhan'dan tahliye etmeyi planlıyor.

Reuters haber ajansına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, sadece virüs taşımayanların tahliye edileceklerini ve başkent Delhi'nin dışındaki bir tesiste karantina altında tutulacaklarını söyledi.

Getty Images Los Angeles Havalimanı'nda Japonya Hava Yolları için çalışan maske takmış bir hostes

ABD

Vuhan'dan tahliye edilen yaklaşık 200 ABD vatandaşı Çarşamba günü California eyaletindeki bir askeri üsse götürüldü. Bu kişilerde virüse rastlanmadığı açıklandı.

Ancak 200'e yakın Amerikalı bir süre tecrit edilip, gözlem altında tutulacak. Bu süre 72 saati bulabilecek.

ABD'de termal kamera yerleştirilen havaalanı sayısı beşten 20'ye çıkarıldı.

Amerikan yönetimi Çin'e ve Çin'den ticari uçuşları geçici bir süre yasaklamayı değerlendiriyor.

Türkiye

Önümüzdeki günlerde 32 Türk vatandaşı Vuhan'dan tahliye edilecek.

NTV Televizyonu'na konuşan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, "Vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmek ve sağlıklarında bir sorun olmadığını belirtmek istiyorum. Virüs tespit edilmedi. En kısa zamanda getireceğiz. Çinli yetkililerle organize ediyoruz" dedi.

Önen, "Ambulans uçak veya donanımlı uçakla Türkiye'ye getirilecekler. Türkiye'ye getirilişlerinde belirli karantina şartları uygulanacak. Belirli prosedürler uygulanacak. Vatandaşlarımızla irtibat kuruyoruz. Bize yansıyan, bilgimiz dahilinde olan bir Türk vatandaşında virüs yok" diye konuştu.