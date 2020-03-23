DHA

İstanbul'da bankaların çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak düzenlediğini ve yeni çalışma saatini uygulamaya koymasının ardından Avcılar ve Esenyurt'ta bazı vatandaşların koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere uymadığı görüldü.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYAN YOK

DHA'da yer alan habere göre Esenyurt'ta bankaya giden vatandaşların sosyal mesafe ve 1 metre kuralına uymadığı, 65 yaşından büyük vatandaşların da sırada beklemesi dikkat çekti. Banka kapısına asılan "65 yaş üstü müşterilerimize yasa gereği işlem yapmayacağız" uyarısı bulunmasına rağmen sırada beklemeye devam etti.

"59'UM DEDİ, 82 YAŞINDA ÇIKTI"

59 yaşında olduğunu söyleyen bir vatandaşın ise 82 yaşında olduğu ortaya çıktı. Yaşının 59 olduğunu söyleyen kişi daha sonra "82 yaşındayım. Çıkmamam gerektiğini biliyorum ama ben sağlıklıyım" diye konuştu.

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PTT ŞUBELERİNDE DE KUYRUK VARDI

PTT şubelerinde önünde de uzun kuyruklar olduğu ve "1 metre kuralına" uyulmadığı görüldü. Bir vatandaş uyardıklarını söylese de kimsenin kuralı dinlemediğini belirtti. Avcılar'da da bazı vatandaşların "evde kal çağrısına uymayarak parklara ve bahçelere oturmaya geldiği görüldü. Banka ve halk ekmek kuyruğunda bekleyenlerin ise diğer vatandaşların aksine sosyal mesafe ve 1 metre kuralına uydukları görüldü.