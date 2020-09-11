Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan olan Fahrettin Koca, 11 Eylül 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 10 Eylül 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz 11 Eylül koronavirüs vaka tablosunu yayınlamadı.

10 EYLÜL DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 58 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 895'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 58 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 895’e yükseldi. Bugün toplam 107 bin 702 test yapılırken, bin 512 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 286 bin 455 oldu. Bugün iyileşen bin 219 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 255 bin 407'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,3, toplam ağır hasta sayısının ise bin 209 olduğu açıklandı.

“Aktif hastaların yaş ortalaması 42”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele birlikte tedbirle mümkün” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 28 milyon 329 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 913 bin 931 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı dünya genelinde 28 milyon 329 bin 707'ye çıkarken virüs saptanan 20 milyon 345 bin 796 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 69 bin 980 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 588 bin 181 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 196 bin 331 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 562 bin 414),Brezilya (4 milyon 238 bin 763),Rusya (1 milyon 46 bin 370),Peru (710 bin 67),Kolombiya (694 bin 664),Meksika (652 bin 364),Güney Afrika (644 bin 438),İspanya (544 bin 143),Arjantin (524 bin 198),Şili (428 bin 669),İran (395 bin 488),İngiltere (358 bin 138),Fransa (353 bin 944),Bangladeş (332 bin 970),Suudi Arabistan (323 bin 720),Pakistan (300 bin 371),Türkiye (286 bin 455),İtalya (283 bin 180),Irak (278 bin 418) ve Almanya (258 bin 107)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (129 bin 575),Hindistan (76 bin 304),Meksika (69 bin 649),İngiltere (41 bin 608),İtalya (35 bin 587),Fransa (30 bin 813),Peru (30 bin 344),İspanya (29 bin 669),İran (22 bin 798),Kolombiya (22 bin 275),Rusya (18 bin 263),Güney Afrika (15 bin 265),Şili (11 bin 781),Arjantin (10 bin 907) ve Ekvador (10 bin 749)."