Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyuracak. 18 Ağustos 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre veriler şu şekilde...

19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

19 Ağustos koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü güncel tabloyu saat 20.00 ile 20.30 arası duyurması bekleniyor. Corona virüs vaka sayısı açıklanır açıklanmaz sayfamızdan bulabilirsiniz.

18 AĞUSTOS DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ağustos dünün Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı. Yaptığı açıklamada:

"Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 251 bin 805 ve can kaybının 6 bin 16 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 82 bin 318 test yapıldı, 1263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 942 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, vaka sayısı 251 bin 805 ve vefat sayısı 6 bin 16 oldu.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı ise 703 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DÜNYADA SON DURUM

Salgından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 43 bin 837 artışla 5 milyon 613 bin 357'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 173 bin 778'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 974 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 108 bin 536’ya, vaka sayısı 3 milyon 359 bin 570’e yükseldi. İyileşen sayısı 2 milyon 478 bin 494 olarak kayda geçti.

Hindistan'da vaka sayısı 55 bin 79 artarak 2 milyon 702 bin 742'ye, can kaybı 51 bin 797'ye çıktı. Ülkede virüse yakalanan 1 milyon 977 bin 779 kişi iyileşti.

Merkezi İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) açıkladığı rakamlarda, İspanya, "son 14 günde her 100 bin kişi başına Kovid-19'da en fazla pozitif vakanın görüldüğü Avrupa ülkesi" oldu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Schwandorf bölgesinde, İtalya’dan dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 kişinin doğum günü eğlencesine katılması sonucu 120 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Çin'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği Kovid-19 aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi.