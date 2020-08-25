Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Bakan Koca, 25 Ağustos son corona virüs tablosunu duyuracak. 24 Ağustos 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre veriler şu şekilde...

25 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs tablosu 25 Ağustos 2020 açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00 ile 20.30 arası corona virüs son dakika vaka sayısını ve vefat edenlerin sayısını duyuracak. Bugünün koronavirüs tablosu belli olduğunda bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

24 AĞUSTOS DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 95 bin 943 test yapıldı, 1443 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 743 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 423 bin 409, vaka sayısı 259 bin 692, vefat sayısı 6 bin 139 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 796, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor"

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DÜNYADA SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 5 milyon 875 bin 939'a, can kaybı 180 bin 618'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 3 milyon 167 binden fazla kişi iyileşti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olan Brezilya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 114 bin 744’e, vaka sayısı 3 milyon 605 bin 783’e ulaştı. İyileşen kişi sayısı 2 milyon 739 bin 35 olarak kayda geçti.

Hindistan'daki vaka sayısı 3 milyon 106 bin 348’e yükselirken, can kaybı 57 bin 542'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 338 bin 35'e çıktı.

Günlük yeni vaka sayısının yeniden binin altına düştüğü İtalya'da toplam vaka sayısı 260 bin 298'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bin 441'e çıktı. Ülkede 205 bin 662 kişi iyileşti.

İtalya, kendi geliştirdiği Kovid-19 aşısının gönüllü İtalyanlar üzerinde klinik deneylerine başladığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 için çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu belirterek, "Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü." dedi.

İspanya'da hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 19 bin 382 artış olduğu açıklandı. Ülkede, toplam sayı 405 bin 436 olarak güncellenirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 872'ye ulaştı. Vaka sayılarındaki artışın ardından merkezi hükümet ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olsa da 17 özerk yönetimin her biri farklı önlemler almaya başladı.

Hong Konglu uzmanlar, nisan sonunda Kovid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilen 33 yaşındaki erkek hastanın, bu ay İspanya'yı ziyaretinden sonra yeniden yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını iddia etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu, 45 kişilik yazım kurulunda 3 kişide virüs tespit edilmesi nedeniyle askıya alındı, muhalifler İstanbul'da yapılan testlerinin tamamının negatif çıktığını bildirdi.

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın potansiyel Kovid-19 aşısının 3. aşama klinik denemelerine Körfez ülkesi Bahreyn'de başlandı.

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfının, yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun hafif geçmesini sağladığı ve hayatta kalma oranını artırdığı saptandı.