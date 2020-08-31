Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 31 Ağustos 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 30 Ağustos 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

31 AĞUSTOS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

31 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00 ile 20.00 arası güncel koronavirüs tablosu açıklanması bekleniyor. Coronavirüs vaka ve vefat sayısı açıklandığı anda bu sayfada olacaktır.

30 AĞUSTOS DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 91 bin 302 test yapıldı, 1482 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 42 hasta vefat etti, 1027 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839'a yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 28 bin 390, vaka sayısı 268 bin 546, vefat sayısı 6 bin 326 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 945, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

"Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz, güç tedbirde."

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DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 25 milyon 315 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 17 milyon 636 bine ulaştı, salgında bugüne kadar 848 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Salgından en fazla etkilenen ülke konumundaki ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 186 bin 875'e, vaka sayısı 6 milyon 141 bin 57'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 3 milyon 409 bini geçti.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 120 bin 262’ye, vaka sayısı da 3 milyon 846 bin 153’e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 6 bin 812 olarak kayda geçti.

Hindistan'da can kaybı 63 bin 498'e, vaka sayısı ise 78 bin 761 artarak 3 milyon 542 bin 733'e çıktı. Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 713 bin 933 kişi iyileşti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 990 bin 326’ya, ölenlerin sayısı 17 bin 93’e yükseldi. Ülkede iyileşen hasta sayısı 806 bin 982’ye ulaştı.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in ablukayı ağırlaştırması ve salgın nedeniyle Gazze Şeridi'nde kötüleşen sağlık koşullarının desteklenmesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) "acil müdahale çağrısında" bulundu.

Gürcistan Parlamentosundan yapılan açıklamada, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze’nin korumasında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından izole edildiği belirtildi. Açıklamada, Talakvadze ile ailesine yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Real Sociedad takımında forma giyen Mikel Oyarzabal'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve İspanya Milli Takımı kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.