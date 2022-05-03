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Haberler Sağlık Son dakika haberi: Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı! 3 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç?
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Son dakika... Koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı! 3 Mayıs koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 92 bin 562 Kovid-19 testi yapıldı, 1193 kişinin testi pozitif çıktı, 10 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1354 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 503 bin 141 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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