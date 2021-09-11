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Haberler Sağlık
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Koronavirüs tablosu açıklanıyor... 11 Eylül korona vaka sayısı ve vefat sayısı ne? İşte son durum

Koronavirüs salgınında son 24 saat içinde kaydedilen yeni vaka sayılarının ve salgınla ilgili son durum bilgisinin yer aldığı koronavirüs tablosu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka sayıları ve vefat sayılarını her akşam vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, 11 Eylül korona vaka sayısı ve vefat sayısı ne? İşte güncel koronavirüs tablosu

Koronavirüs tablosu açıklanıyor... 11 Eylül korona vaka sayısı ve vefat sayısı ne? İşte son durum

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı 23 bin 562'ye geriledi. İşte merak edilenler...

11 EYLÜL GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

11 Eylül Cumartesi günü Türkiye koronavirüs verilerinin yer aldığı güncel koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Eylül Cuma günü için güncel koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS HABERLERİNDE SON DURUM

10 Eylül koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 083 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,54, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,38 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 48 bin 667'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir ve Kırklareli olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." değerlendirmesinde bulundu.

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