28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Günün koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...

27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 353 bin 324 testte 27 bin 188 vaka tespit edildi. 206 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 160 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 353 bin 324 testte 27 bin 188 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 160 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

EN AZ 2 DOZ AŞI OLMUŞ KİŞİ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 86,28, 2'nci doz ortalaması yüzde 70,59 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 53 milyon 556 bin 13, 2'nci dozda 43 milyon 813 bin 987 ve 3'üncü dozda 10 milyon 215 bin 617 olmak üzere toplam 108 milyon 305 bin 902 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2021

BAKAN KOCA: TEDBİRLERE MUTLAKA UYMALI, AŞIMIZI OLMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü tabloda, 27 bin 188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" dedi.