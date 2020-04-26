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Koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire alkışlarla taburcu edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 42 yaşındaki hemşire Şule Aktaş, 7 günlük tedavinin ardından iyileşip çalışma arkadaşlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Koronavirüs tedavisi tamamlanan hemşire alkışlarla taburcu edildi - BURSA
AA

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da Kovid-19'a yakalanıp tedavilerinin tamamlanması sonrası sağlığına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarınca alkışlarla evlerine uğurlanıyor.Gemlik Devlet Hastanesinde 18 yıldır görev yapan Aktaş'ın, şikayetlerinin artması nedeniyle geçen hafta çalıştığı hastaneye başvurmasının ardından yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan Şule Aktaş, 7 günlük tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.Mesai arkadaşlarının oluşturduğu koridordan alkışlar arasında geçen Aktaş, "Tedavimde emeği geçen bütün arkadaşlarıma, meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz sizin için varız burada, lütfen siz de bizim için evde kalın." ifadelerini kullandı.Şule Aktaş'ın evinde 14 gün izolasyonda kalacağı bildirildi.

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