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Koronavirüs tedbirleri - GAZİANTEP



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Şehitkamil Belediyesince oluşturulan özel ekibin dezenfeksiyon çalışmaları

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleriGAZİANTEP - Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.Gaziantep'te merkez Şehitkamil Belediyesince oluşturulan özel ekip, sosyal tesisler ile spor alanları, parklar ve çöp konteynerlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçmişte de uyguladıkları dezenfekte çalışmalarını koronavirüse karşı yayılmayı önleyici tedbirler doğrultusunda artırdıklarını belirtti.İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Fadıloğlu, "Halkımızdan ricam, azami ölçüde alınması gereken tedbirler konusunda hassas davranmaları." ifadesini kullandı.