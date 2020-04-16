Koronavirüs tedbirleri - GAZİANTEP

AA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, site ve apartmanları ziyaret ederek, vatandaşları sosyal izolasyon ve mesafeyle ilgili uyardı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ise kapalı olması gereken iş yerlerini kontrol etti, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişi hakkında idari işlem yaptı.Bu arada, İstanbul'daki bir şantiyede çalışan ve bir çalışma arkadaşlarında koronavirüs tespit edilen Gaziantepli 27 işçi, getirildikleri memleketleri İslahiye ilçesindeki bir öğrenci yurdunda karantina altına alındı.