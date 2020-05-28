Koronavirüs tedbirlerine uymayan 118 kişiye ceza - GAZİANTEP

İslahiye ilçesinde dört gün süren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşların genelde yasaklara uyduğu görülürken sokağa çıkma kısıtlaması kuralına uymayan 112 kişiye 43 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.Öte yandan 6 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 18 bin 900 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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