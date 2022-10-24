Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki çarpıcı yükseliş nedeniyle vatandaşlar; koronavirüs testi ile ilgili araştırmaların artırdı. Konuyla ilgili olarak en çok; covid-19 test sonucu ne zaman, kaç günde çıkar ve nasıl öğrenilir sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...