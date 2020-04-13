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Koronavirüs: Türkiye'de salgın günlerinde dayanışma

Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri sürüyor. Bir yandan bu kurumsal çabalar devam ederken; diğer yurttaşlarsa kendi aralarında, aşağıdan, dayanışma örnekleri sergiliyor. İstanbul'un farklı noktalarında farklı yöntemlerle bu dayanışmaya katkı sunmak isteyenler, yaptıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Koronavirüs: Türkiye'de salgın günlerinde dayanışma
BBC TÜRKÇE

https://www.youtube.com/watch?v=AvB8X57uj_k&feature=youtu.be

Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetleri sürüyor.

Bir yandan bu kurumsal çabalar devam ederken diğer yurttaşlarsa kendi aralarında, aşağıdan, dayanışma örnekleri sergiliyor.

İstanbul'un farklı noktalarında farklı yöntemlerle bu dayanışmaya katkı sunmak isteyenler, yaptıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

Video-Haber: Ege Tatlıcı - Mahmut Hamsici

Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, alınan son önlemler neler?

- BBC
  • BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
  • TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
  • HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri
  • COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
  • SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
  • KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
  • PANDEMİ NEDİR? - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?
- BBC
  • BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
  • TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
  • HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri
  • COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
  • SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
  • KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
  • PANDEMİ NEDİR? - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?

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