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Koronavirüs varken oruç tutulur mu? Korona varken oruç tutmamak günah mı?

Üç ayların yaklaşması ile birlikte oruç ile ilgili bazı sorular yeniden gündeme gelmeye başladı. Tüm dünya koronavirüs ile mücadeleyi sürdürüyor. Virüsten korunmak için bağışıklık sistemimizin güçlü olması çok önemli. Peki koronavirüs varken oruç tutulur mu? Korona varken oruç tutmamak günah mı? İşte cevabı...

Koronavirüs varken oruç tutulur mu? Korona varken oruç tutmamak günah mı?

Koronavirüsten korunmak özellikle kronik hastalar ve bağışıklığı kuvvetli olmayanlar için önemli. Bu durumda akıllara "Koronavirüs varken oruç tutulur mu?" sorusu geliyor. Korona varken oruç tutmamak günah mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

KORONAVİRÜS VARKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Prof. Dr. NihatHatipoğlu, "Doktorlar orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Dolayısıyla koronavirüse rağmen insanların oruç tutmasında bir mani yok" dedi.

Buna karşın Hatioğlu, "Kronik hastalığı olan, aç kalmasında sakınca bulunan, devamlı ilaç alması gerekenler ve bağışıklığı zayıf olanlar doktorların direktiflerine uymamlılar" dedi.

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