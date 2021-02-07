Koronavirüsten korunmak özellikle kronik hastalar ve bağışıklığı kuvvetli olmayanlar için önemli. Bu durumda akıllara "Koronavirüs varken oruç tutulur mu?" sorusu geliyor. Korona varken oruç tutmamak günah mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

KORONAVİRÜS VARKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Prof. Dr. NihatHatipoğlu, "Doktorlar orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Dolayısıyla koronavirüse rağmen insanların oruç tutmasında bir mani yok" dedi.

Buna karşın Hatioğlu, "Kronik hastalığı olan, aç kalmasında sakınca bulunan, devamlı ilaç alması gerekenler ve bağışıklığı zayıf olanlar doktorların direktiflerine uymamlılar" dedi.