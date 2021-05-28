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Koronavirüs yasakları uzatıldı mı, kalktı mı? Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

Türkiye, hızla artan Covid-19 vaka sayısını kontrol altına almak için 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma tedbirleri uygulamış, tam kapanmanın ardından kademeli normnalleşme sürecini başlatmıştı. Kademeli normalleşme döneminin bitmesine günler kala Koronavirüs yasakları uzatıldı mı, kalktı mı? sorusu gündeme geldi. Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

Koronavirüs yasakları uzatıldı mı, kalktı mı? Haziran'da yasaklar kalkacak mı?

Vatandaşın gündeminde koronavirüs tedbirleri var. Tam kapanma sürecinin ardından uygulamaya konan kademeli normalleşme tedbirleri 1 Haziran'da sona erecek. Kabine toplantısında alınacak yeni kararlar, klademeli normalleşme sürecinin ardından Haziran'da yasaklar kalkacak mı? sorusuna yanıt verecek.

KORONAVİRÜS YASAKLARI UZATILDI MI, KALKTI MI?

ağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar Kademeli Normalleşme tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgilere göre bu hafta kademeli normalleşme döneminin son hafta sonu yasağı uygulanacak. 1 Haziran'dan sonra kısıtlamaların devam edip etmeyeceği ise kabine toplantısının ardından belli olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genel olarak iki haftada bir defa yapılıyor. Son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. Kesin bir açıklama olmamakla beraber yeni kabine toplantısının önümüzdeki hafta 31 Mayıs veya 1 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak tekrar belirtmekte fayda var ki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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