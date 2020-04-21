Koronavirüs yoğun bakım ünitesinde bir gün: İskoçya

https://www.youtube.com/watch?v=iyzX1nNM74A&feature=youtu.be
BBC ekibi, İskoçya'da koronavirüs hastalarının tedavi edilidği Wishaw Üniversitesi Hastanesi'nde bir gün geçirdi, Covid-19 hastalarının tedavi sürecine tanıklık etti.
Hastanedeki koronavirüsle doğan bebeklerin bulunması nedeniyle doğum koğuşu da bölmelere ayrılmış durumda.
Yoğun bakım ünitesinin kapasitesi haftalar içinde dört katına çıkarılırken, çalışanların mesaisi se günde 12 saati buluyor.
Haber: Ed Thomas
Prodüktör: Noel Titheradge
Kamera: Phillip Edwards
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