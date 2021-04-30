Koronavirüse karşı alkol ve sigara uyarısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkKoronavirüse karşı alkol ve sigara uyarısı! - Haberler
ABONE OL

Koronavirüse karşı alkol ve sigara uyarısı

Uzmanlar, alkol ve sigara kullanan kişilerin koronavirüse daha kolay yakalanabileceğini söyledi. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Alkol alan kişilerin bağışıklık sistemleri baskılandığı için daha kolay koronavirüse yakalanma ihtimalleri olur ve daha ağır tablo ile yoğun bakımda takip edilme ihtiyaçları oluyor, bunu kliniklerde görüyoruz" dedi. Prof. Dr. İsmail Balık da "Alkol, sigara ve madde bağımlılığı, hastalıklara yakalanma, hastalıkların ağır geçirilmesi ve aşıya cevap açısından dezavantaj oluşturuyor" diye konuştu

Koronavirüse karşı alkol ve sigara uyarısı! - Haberler
Koronavirüse karşı alkol ve sigara uyarısı!
0:00 / 0:00
DHA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, alkol kullanımının koronavirüs için risk oluşturduğunu belirterek, "Koronavirüs alkole karşı hassastır, alkol koronavirüsü öldürür; ama bu dezenfektan anlamında. Bir kişi çok alkol tüketiyorsa sigara tüketimi varsa beslenmesi ve uykusuna dikkat etmiyorsa obez ve hipertansiyonu varsa bizim en çok gördüğümüz, yoğun bakıma yatan vakalarımız bu tip vakalar. Bağışıklık sistemini alkol de sigara da baskılar" dedi.

'ALKOL KULLANANLAR KORONAVİRÜSE KOLAY YAKALANIYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs döneminde alkol kullanımına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:
"Bu dönemlerde bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Alkolün, hücrelerin hücresel bağışıklık sistemini baskılayıcı bir özelliği vardır. Koronavirüsten önce de özellikle alkol bağımlıları zatürre ile gelirlerdi. Bağışıklık sistemleri de baskılı olduğu için çok dirençli bakteriler ile yoğun bakımda yatar, alkol bağımlıları. Özellikle aşırı alkol tüketimi varsa bu kişinin bağışıklık sistemi çok baskılıdır ve her türlü mikroba karşı açık hale gelmiştir. Kesinlikle alkol, sigara bağımlıları, obezler ve hipertansiyon vakaları bizim koronavirüste en çok gördüğümüz vakalar. Alkol alan kişiler bağışıklık sistemleri baskılandığı için daha kolay koronavirüse yakalanma ihtimalleri olur ve daha ağır tablo ile yoğun bakımda takip edilme ihtiyaçları oluyor, bunu kliniklerde görüyoruz."

'ALKOL DEZAVANTAJ OLUŞTURUYOR'

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık da alkol, sigara ve madde bağımlılığının vücudun direncini düşürdüğünü belirterek, "Bir kere kesin olarak şunu söyleyebiliriz ki alkol, sigara ve madde bağımlılığı, hem hastalıklara yakalanma hem hastalıkların ağır geçirilmesi hem de aşıya cevap açısından bir dezavantaj oluşturuyor. Hatta Rus aşısı 'Sputnik'in bilgilendirme broşüründe aşıdan sonra alkol alınmaması tavsiye edilir. Sigara, alkol, madde bağımlılığı, stres, uyku düzensizliği, kötü beslenme gibi faktörler bağışıklık sistemini zayıflatan faktörlerdir. Böyle kimselerde enfeksiyonlar çok daha kolay bir şekilde olur. Bağışıklık sistemi zayıf olduğu için enfeksiyonlara yakalanıldığında durum daha ağır seyreder. Bunlara aşı yapıldığında aşı yanıtı düşüktür. Bağışıklık daha zayıf olur. Kısa sürede böyle kimselerde aşının etkisi kaybolabilir. Bu hususların göz önüne alınmasında yarar var" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sputnik V aşısı burada üretilecek! İlk kez görüntülendi... - Haberler
SAĞLIKSputnik V aşısı burada üretilecek!
Son dakika haberi! 17 GÜN KAPANMA! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar - Haberler
SAĞLIKBakan Koca'dan tam kapanma açıklaması
SON DAKİKA! Tıbbi Farmakolog açıkladı: İkinci dozdaki öteleme etkinliği azaltır mı? - Haberler
SAĞLIKİkinci dozdaki öteleme etkinliği azaltır mı?
SEVİNDİREN GELİŞME! Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin veri toplama aşaması da tamam - Haberler
SAĞLIKYerli koronavirüs aşısında sevindiren gelişme
E-nabız: Covid 19 test sonucu ne zaman çıkıyor? Koronavirüs test sonucu öğrenme
SAĞLIKCovid-19 test sonucu öğrenme sistemi
Hindistan mutasyonu... SON DAKİKA: Korkutan açıklama geldi! "Daha öldürücü"
SAĞLIKKorkutan Hindistan mutantı açıklaması! "Daha ...
Prof. Dr. Hakan Savlı: Sonbaharda daha uzun kapanmak zorunda kalabiliriz
SAĞLIKProf. Dr. Savlı: İş çığırından çıkabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz açıkladı! BioNTech aşısındaki ertelemenin bilimsel gerekçeleri - Haberler
SAĞLIKBioNTech aşısındaki ertelemenin bilimsel gerekçeleri
Bilim insanları tam kapanmayı Habertürk TV'de değerlendirdi: 17 günlük tam kapanma tablosu... - Haberler
SAĞLIK17 gün sonra nasıl bir tablo bekliyoruz?
29 Nisan Koronavirüs tablosu vaka sayısı AÇIKLANDI - Son Dakika corona vaka sayısı ve vefat sayısı
SAĞLIKGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu