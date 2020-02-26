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HaberlerSağlıkSon dakika haberleri: Bakan duyurmuştu! Koronavirüs için hastane kurulacak

Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor

Koronavirüs nedeniyle İran’da ölümlerin artması üzerine, sınır kenti olan Van’da tedbirler artırıldı. Gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuyla alakalı yaptığı açıklamanın ardından giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’nda yoğun bir çalışma başlatıldı. İran’dan Türkiye’ye gelecek olan Türk vatandaşları burada bulunan sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak

Koronavirüs
DHA

Koronavirüs nedeniyle İran’da meydana gelen ölümlerin ardından Türkiye ve İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van’da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı.

SAHRA HASTANESİ KURULUYOR

Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı’nda yoğun bir çalışma başlatıldı. Maskeli oldukları gözlenen ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda bulunan karları temizlemeye başladı. Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınırken, hastanenin en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

KAPIKÖY SINIR KAPISI'NA GELECEK TÜRK VATANDAŞLARI BU HASTANEDE KONTROL EDİLECEK

Bu arada, İran’dan giriş ve çıkışlara kapatılan Kapıköy Sınır Kapısı’na gelecek olan Türk vatandaşları, öncelikle bu hastanede kontrolden geçirilip gözetim altında tutulacak. Durumu şüpheli görülen hastaların ise, Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak.

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