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Koronavirüse rağmen yat partisi kamerada

İstanbul Boğazı'nda yatta düğün ve doğum günü partisi düzenleyenler ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursadı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Koronavirüs
İHA

Koronavirüs salgınına rağmen bazı tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen düzenlenen partilerde kurallar hiçe sayılıyor.

İHA'nın haberine göre, sosyal medyada yer alan yat partilerinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Görüntülerde boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen doğum günü ile düğüne katılan kişiler salgına rağmen doyasıya eğleniyor.

Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

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