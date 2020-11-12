AA

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Facebook hesabından yaptığı video paylaşımda, tedavi olduğu hastanede sağlık durumunun iyi olduğunu ve çalışmaya çevrimiçi olarak devam ettiğini aktardı.

Üç gündür karantinada olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Ancak çalışmalarımdan izole olmadım. Sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Tüm devlet organları normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu günlerde toplantılarımı çevrimiçi olarak yapıyorum." ifadelerini kullandı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Danışmanlarından Mihayl Podolyak, Ukrainskaya Pravda'ya verdiği röportajda, Zelenskiy ve Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın tedavisinin hastanede sürdüğünü belirtti.

Podolyak, protokolün sıkı bir şekilde takip edildiği ve Zelenskiy ile Yermak'ın yanına kimsenin alınmadığı bilgisini paylaşarak, Zelenskiy'nin görüşmelerini çevrim içi yapabilmesi için teknik cihazların olduğu özel bir odada kaldığını kaydetti.

Zelenskiy, 9 Kasım'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.