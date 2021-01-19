Çin’de dondurma örneklerinde yeni tip koronavirüse rastlanması virüsün dondurulmuş gıdalarla yayılması endişelerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle aşıların da soğuk zincir şeklindeki sevkiyatlarla dağıtılıyor olması soru işaretlerini artırırken konuyla ilgili haberturk.com’un sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Yağız Üresin “Anlaması çok güç bir bağlantı. Spekülasyonlarla değil klinik çalışmalarla hareket etmek lazım” dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yağız Üresin “Orada tespit edilenin canlı virüs olup olmadığı belli değil. Ayrıca aşının bir tanesi zaten ölü virüs, öteki başka bir virüsün üzerine eklenmiş virüs parçası. Yani zaten kasten böyle bir şey yapılıyor aşının mantığı bu” şeklinde konuştu.

Sinovac’ın CoronaVac aşısının ilk bölümünün gelmesinin ardından aşı olan sağlık çalışanlarının sayısı 850 bini buldu. Ancak aşıyla ilgili soru işaretleri gündemini koruyor. Söz konusu aşının Faz3 çalışmalarının tamamlanmadığı, 65 yaş üstü için çalışmalarının yapılmadığı gibi iddialar ve etkinlik düzeyi ile ilgili farklı rakamlar tartışılırken yerli aşı çalışmalarındaki son durum da merak ediliyor. Prof. Dr. Yağız Üresin “Buradaki tartışmalar aşıdaki kısıtlı kullanım onayı ve klinik çalışmaların mantığını anlamamaktan kaynaklanıyor. Hiçbir aşıda Faz3 çalışmaları tamamlanmadı zaten” dedi.

YERLİ AŞIDA DURUM

Prof. Dr. Üresin, yerli aşıda piyasaya çıkmaya en yakın çalışmanın Erciyes Üniversitesinde devam ettiğini belirterek “Aşıda en önemli aşama klinik araştırmadır. Erciyes Üniversitesininki yaza erken sonuçlarıyla kullanılabilir hale gelebilir” şeklinde konuştu.