Koronavirüste obezite tehlikesi

AA

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Çağ, obezitenin birçok sağlık sorununun sebebi olduğunu belirterek, bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının çoğunluğunu obezlerin oluşturduğunu kaydetti.

Çağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin, tip 2 diyabetin, hipertansiyonun ve nefes alma problemlerinin sebebi olduğunu anlattı.

Koronavirüsle mücadelede obezitenin göz ardı edildiğini söyleyen Çağ, şunları kaydetti:

"Şişmanlık hastalığına yakalananlar, küçük bir darbeye ihtiyaç duyuyor o da Kovid-19 oldu. Bu nedenle Hollanda, Fransa ve Amerika'nın yoğun bakım istatistiklerine baktığınız zaman Kovid-19 hastalarının çoğunluğunu obezlerin oluşturduğunu görüyorsunuz. Kovid-19 vakalarında, obezitenin bir ölüm riski olduğunu anlatamıyoruz, oysa elimizde istatistik veriler var. Bir diğer önemli konu da yoğun bakıma giden hastaların yüzde 78'inin ek problemi, hastalığı var. Kovid-19 hastalarında tehlikenin başını obezite çekiyor, çünkü obezite, akciğer problemlerinin ve diyabetin müsebbibidir."

Obezitenin insanları "kırılgan" bir hale dönüştürdüğünü belirten Çağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şişmanlık hastalığını ortadan kaldıracak her şey bizim faydamızadır. Oruçla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar, hiçbir şekilde orucun sağlığımızı bozduğunu göstermedi. Koronavirüs de immünite ile ilgilidir. Eğer immünite sağlamsa, obezite, hipertansiyon ve kronik akciğer rahatsızlıkları gibi ek hastalığınız yoksa, o zaman çok küçük bir olasılıkla başınıza yoğun bakım ve makineye bağlanma gibi bir durum gelmeyecektir."