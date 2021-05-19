Koronayı unutup deniz sezonunu açtılar! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, koronavirüse rağmen sahile akın etti. Bazıları oturup piknik yaparken, yer yer sosyal mesafe ve maske kuralını da hiçe sayıldı. Bazı kişiler ise denize girdi.







