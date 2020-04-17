Koronavirüsü yenen 84 yaşındaki kadın ve 27 yaşındaki genç taburcu edildi - TUNCELİ

AA

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli'de şu ana kadar ortaya çıkan 8 pozitif vakamızdan iyileşen 2 hastamız daha, Selvi ninemiz (84) ve Yasin kardeşimiz (27) taburcu oldu. Böylece iyileşen hasta sayımız 7 oldu, şükür." ifadelerini kullandı.Bir hastanın da tedavisine devam edildiğini belirten Vali Sonel, başhekim nezdinde sağlık personelini tebrik etti.