Koronavirüsü yenen Aksaraylı esnaf yaşadıklarını anlattı

AA

Oto Sanayiciler Sitesi'nde egzoz dükkanı bulunan Ferit Gemici, yaptırdığı test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada durumunu paylaşarak arkadaşlarını uyardı.

Genel klinik semptomları çok ağır seyretmediğinden karantina sürecini evde geçiren Gemici, durumunun ağırlaşması üzerine gittiği Aksaray Eğitim ve Araştıra Hastanesi'nde yoğun bakımda 5 gün kaldı.

19 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Gemici, iş yerini yeniden açarak normal hayatına döndü.

Gemici, gazetecilere, sürecin ilk başta normal kuru öksürükle başladığını, ardından şüphe üzerine hastaneye gittiğini söyledi.

Testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantina uygulamasına geçtiğini belirten Gemici, şöyle konuştu:

"Eklem ve baş ağrısı, ishal ile nefes darlığı başlayınca hastaneye gittim. Yoğun bakımda makineye bağlı 5 gün kaldım. Bu 5 gün çok sıkıntılı geçti. Nefes alamıyordum. Aşırı derecede öksürük vardı. Bas bas bağırıyordum. Hastanedeki doktorlar ve hemşireler kendi canlarına hiçe sayarak bizlere bakıyorlar. Bu süreçte 5 kilogram kaybettim. Yemek yiyemiyorsun, için almıyor. Hiçbir şey canın istemiyor. Sürekli su içtim. Yoğurt, sarımsak, limon ve portakal suyu içtim.

Süreç gerçekten çok zor, insanlarımız kendilerine çok dikkat etsin. İnsanlar maske takmıyor, sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Yoğun bakım durumu gerçekten çok zor. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. İnsanlar bas bas bağırıyordu. Lütfen herkes maskesini taksın. Her yerinde makine takılı, nefes alamıyorsun. Ters çeviriyorlar insanları yatağa. O yüzden insanların dikkat etmesini istiyorum."

Gemici, tedavi sürecinde doktorların ve hemşirelerin çok iyi davrandığını belirterek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.