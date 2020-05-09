Koronavirüsü yenen doktor, meslektaşlarına

AA

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde dahiliye uzmanı Dr. Şevket Hüseyin Akpınar'ın, 30 Mart'ta koronavirüs tanısıyla tedavisine başlandı.

Mayısın başında sağlığına kavuşan doktor taburcu edilerek, meslektaşlarının alkışlarıyla evine uğurlandı. Salgını yenen Akpınar, meslektaşlarına yan flütle parça çalarak, teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ve Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Talha Sütçü, Akpınar'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akpınar, koronavirüs tedavisi boyunca hiçbir zaman ümidini kaybetmediğini belirterek, tüm vatandaşların salgına karşı tedbir almaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.