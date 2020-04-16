Koronavirüsü yenen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, hastaneden alkışlarla uğurlandı

AA

Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından taburcu olduğu hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Yeşilköy'deki özel bir hastanede, Kovid-19 tedavisi kapsamında yoğun bakımda kalan Prof. Dr. Tutluoğlu, iyileşti. Bu sabah hastaneden taburcu edilen Tutluoğlu'na hastane çalışanları tarafından çiçek takdim edildi.

Doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları tarafından alkışlarla aracına kadar eşlik edilen Tutluoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Zaten bu hastanenin çalışanıyım. Doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış olduk. Tabii ki çok farklı bir duygu. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.