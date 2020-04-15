Koronavirüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - AFYONKARAHİSAR

AA

Koronavirüs teşhisiyle Bolvadin ilçesindeki Dr. Halil İbrahim Özsoy Hastanesinde tedavi gören 37 yaşındaki Faruk Yılmaz, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.Yılmaz, 7 gün boyunca tedavi sürecinde kendisi ile ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek "İnşallah, 14 gün karantina süremin sonunda da immün plazma tedavisi için donör olacağım. Kan bağışında bulunacağım. Hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Çakır da "Faruk Bey şimdi de 14 gün boyunca evinde gözetim altında tutulacak. Kesinlikle hiç kimseyle temas etmeyecek. Dikkat edecek ve herhangi bir şikayetinde yine hastanemize kontrole gelecek." dedi.Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre de, Afyonkarahisar'da bugün itibarıyla 12 hastanın iyileşerek taburcu edildiği öğrenildi.