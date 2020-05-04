Koronavirüsü yenen hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı - EDİRNE

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Tedavisi için hastaneye yatırılan Taştan'ın durumu kötüleşince yoğun bakım servisine alındı ve solunum cihazına bağlandı.16 gün yoğun bakım servisinde kalan Taştan'a, immün plazma tedavisi uygulandı.Durumu iyileşmeye başlayan Taştan, yoğun bakım servisinden çıkarılarak tedavisine hasta odasında devam edildi.Bülent Taştan, sağlık çalışanlarının yoğun çabalarıyla 33 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.- "Allah herkese şifa versin"Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Taştan'ı sağlık çalışanları alkışlayarak hastaneden uğurladı.Taştan, kendisini alkışlayan sağlık çalışanlarına dönerek, "Hocalarıma sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Doktorlar, sağlık çalışanları zor günümde yanımda oldular, herkesten Allah razı olsun. Binlerce kez şükrediyorum. Allah herkese şifa versin." diye konuştu.