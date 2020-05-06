Koronavirüsü yenen hasta sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı - EDİRNE

AA

İbrahim Pekgöz (57),halsizlik, öksürük, ateş ve solunum sıkıntısı şikayetiyle 27 Mart'ta Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine başvurdu.Koronavirüs testi pozitif çıkan Pekgöz, durumu kötüleşince yoğun bakım servisine alındı ve solunum cihazına bağlandı. 22 gün yoğun bakım servisinde kalan Pekgöz'e, immün plazma tedavisi uygulandı. Durumu iyileşmeye başlayan Pekgöz, yoğun bakım servisinden çıkarılarak tedavisine hasta odasında devam edildi.Pekgöz, sağlık çalışanlarının yoğun çabalarıyla 40 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Pekgöz'ü sağlık çalışanları alkışlayarak hastaneden uğurladı.Pekgöz, hastaneden taburcu edildiği sırada kendisini alkışlayan sağlık çalışanlarına şöyle seslendi:"Çok iyiyim Allah'a şükür, daha da iyi olacağıma inanıyorum. Tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Sağlık müdürümüz Ali Cengiz Kalkan, genel sekreter İshak Bey, başhekim Mustafa Bey, başhekim yardımcımız Murat Şahin Bey, doktorumuz Fulya hanım, yoğun bakımda çalışan sağlık personeli ve hastanedeki sağlık personeli hepiniz çok yoğun emekler gösterdiniz, hepinize çok teşekkür ederim. İnsanlar evde kalmaya devam etsin."