Koronavirüsü yenen hastane çalışanı çiçekle karşılandı

AA

Taşova Devlet Hastanesinde temizlik şefi olarak görev yapan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 48 yaşındaki Yadigar Günel, Amasya Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından görevine başladı.

Başhekim Edip Alptuğ Kır, koronavirüsü yenen hastane çalışanına çiçek vererek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kır, koronavirüse karşı herkesin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

- "Kesinlikle çok ciddiye alınması gereken bir hastalık"

Koronavirüsü yenen Günel de zor bir süreç geçirdiğini ifade ederek şunları dile getirdi:

"Bu hastalık başka hastalıklara hiç benzemiyordu. Yanında hiçbir dostun, arkadaşın yok, ziyaretçin yok, kısacası tek başınasın. Hastalığa yakalanmadan önce 'bana bir şey olmaz' diye fazla dikkatli değildim. Kesinlikle çok ciddiye alınması gereken bir hastalık. Kardeşlerimden istirhamım, devletimizin açıklamış olduğu bütün kurallara, maske takılması, sosyal mesafe ve el hijyenine çok dikkat etsinler."