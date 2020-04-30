Koronavirüsü yenen polisten Türk sağlık sistemine övgü

AA

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 47 yaşındaki polis memuru Mustafa Cankara, 14 günlük tedavi sürecini anlattı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane polisi olarak görev yapan Cankara, yaklaşık 15 gün önce yüksek ateş, üşüme ve titreme şikayetiyle görev yaptığı hastanede tedaviye alındı.

Cankara'ya yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 tanısı konuldu. Cankara'nın eşi ve 3 çocuğuna yapılan testler ise negatif çıktı. 14 günlük tedavi sürecinin ardından son testi negatif çıkan Cankara, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Cankara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı yendiği için mutlu olduğunu söyledi.

Virüsü hastanede görev yaptığı sırada kaptığını düşündüğünü dile getiren Cankara, ''Bir gece evde üşüme ve titremeyle kendini belli etti. Ertesi gün doktora gittiğimde Kovid-19 belirtileri nedeniyle tomografi çekildim, sonra beni yatışa aldılar. Hastalığın etkileri ara ara yükselip azaldı ama sağ olsun hastane çalışanları, doktorlar, hemşireler ellerinden geleni yaptı. Beni bugüne getirdiler, hepsinden Allah razı olsun.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık durumunun yoğun bakım gerektirecek kadar hiç kötüleşmediğini belirten Cankara, ilaç tedavisiyle iyileştiğini anlattı.

- "Ben gencim bana bir şey olmaz, yanılgısına kapılmasınlar"

Herkesin bu süreci çok ciddiye alması gerektiğini vurgulayan Cankara, ''Vatandaşlarımız 'Ben gencim bana bir şey olmaz' yanılgısına kapılmasınlar. Ben de öyle düşünüyordum, 'Gencim kronik bir hastalığım yok, belki bana bulaşıp gitmiştir bile' diyordum. İşin çok ciddiyetinde değildim açıkçası ama böyle olunca işin ciddi olduğunu anladım. Kesinlikle devletin koyduğu kurallara uyulması lazım. İzolasyon çok önemli, ne kadar az temas olursa bu virüsle mücadelemizde o kadar başarılı oluruz." diye konuştu.

- "Sağlık sistemimizin güçlü olduğunu yaşayarak görmüş oldum"

Erken teşhisin tedavide önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Cankara, şunları kaydetti:

"Ev karantina sürecim 14 gün daha devam edecek. Bu süre sonunda bir sıkıntı yaşanmazsa normal hayatıma dönebileceğim ve görevime başlayacağım. Bir an evvel görevime başlayıp, hizmet etmek istiyorum. Hastanede yattığım sürece televizyon izleme fırsatım çok oldu. Diğer ülkelerin sağlık sisteminde ne kadar sıkıntı çektiğini gördüm. Allah'a çok şükür, ülkemizin sağlık sisteminin güçlü olduğunu yaşayarak görmüş oldum. Allah bütün sağlık çalışanlarımıza yardım etsin, onların işi de zor. Allah hepsinden razı olsun."