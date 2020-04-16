Koronavirüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla göreve başladı - ESKİŞEHİR

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Üniversiteden yapılan açıklamada, dört sağlık çalışanına, Kovid-19 belirtileri göstermeleri üzerine test yapıldığı, test sonucunun pozitif çıkması üzerine personelin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.Tedavilerinin ardından eski güçlerine kavuşan sağlık çalışanları, alkışlara görevlerine döndü.Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, Eskişehir'de ilk vaka görüldükten 10 gün sonra hastanelerinde de ilk vakanın görüldüğünü belirterek, üniversite hastanesi olarak bu süreci kontrollü ve sakince yürüttüklerini kaydetti.